Не обязательно выбирать "Китай": лучший корейский кроссовер с доступным сервисом

Специалист Сергей Зиновьев дал рекомендации по выбору модификаций Kia Soul на вторичном рынке в России. В продаже можно встретить автомобили с 1,6-литровыми атмосферными двигателями и двухлитровыми двигателями мощностью 123 и 150 лошадиных сил. Автомобили оснащены гидроавтоматом или вариатором.

По мнению эксперта, кроссоверы с автоматической коробкой передач, вероятнее всего, поступили в Россию из Южной Кореи или соседнего Казахстана, где начали производить этот автомобиль с 2023 года.

Наиболее предпочтительным вариантом для покупки является Kia Soul с классической автоматической коробкой передач. По ресурсу вариатор (даже самый надежный) уступает этому типу трансмиссии.

В базовой комплектации Kia Soul уже имеет хороший набор опций: 10,25-дюймовый мультимедийный дисплей, литые диски, множество электроники и подогревы, особенно важные в российских условиях. Кроме того, автомобиль отличается высоким клиренсом и надежным обслуживанием.

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

Тем временем стало известно, что цена на китайскую сборку Kia Sportage в России к маю выросла на полмиллиона рублей.