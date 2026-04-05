На аукцион выставлен Toleman, на котором выступал Айртон Сенна

26 апреля аукционный дом Sotheby’s организует торги в Монако, где будет продан уникальный автомобиль, сыгравший важную роль в истории Формулы 1. Именно за рулём этой машины – Toleman TG183B с шасси №05 – Айртон Сенна совершил свой дебют в главной гоночной серии мира в 1984 году. Автомобиль был создан британской командой под руководством известного конструктора Рори Бёрна и базировался на прошлогодней модели.

Сенна впервые появился на трассе Формулы 1 за рулём этой Toleman на Гран При Бразилии, который проходил на автодроме Жакарепагуа в окрестностях Рио-де-Жанейро. В квалификации начинающий гонщик опередил более опытного напарника Джонни Чекотто и стартовал с 16-й позиции. Однако закончить свою первую гонку ему не удалось: на восьмом круге вышла из строя турбина 1,5-литрового турбомотора Hart с четырьмя цилиндрами.

Следующий этап чемпионата состоялся в ЮАР, где Сенна показал 13-е время в квалификации и сумел финишировать шестым, тем самым заработав свои первые очки в Формуле 1. Инженерную поддержку бразильцу в дебютном сезоне оказывал Пэт Симондс, который сегодня является консультантом команды Cadillac F1.

В дальнейшем Айртон Сенна выступал на этом автомобиле ещё на двух этапах чемпионата. В бельгийском Цольдере он вновь пополнил свой очковый счёт, однако на Гран При Сан-Марино в Имоле пройти квалификацию не удалось – вновь подвёл двигатель. После этого, начиная с этапа во Франции, Сенна пересел за руль новой модели Toleman TG184.

Первые годы историческое шасси оставалось в распоряжении команды из Энстоуна, которая во второй половине 80-х сменила название на Benetton. В 1992 году автомобиль был продан частному коллекционеру и отправлен в США. Вернувшись в Великобританию в 2017 году, машина вновь оказалась в центре внимания: в 2022 году её пилотировал Мартин Брандл на трассе Брэндс-Хэтч во время съёмок документального фильма «История Toleman» для телеканала Sky Sport.

Весной 2024 года по трассе на этом уникальном автомобиле проехался Пьер Гасли – гонщик Alpine, заводской команды Renault, которая стала прямым наследником Toleman и Benetton. Съёмочная группа Sky Sports тогда посвятила свой сюжет 40-летию дебюта Сенны в Формуле 1 и 30-летию трагических событий в Имоле.

Сейчас Toleman TG183B выставлен на аукцион. Sotheby’s подчёркивает, что автомобиль сохранил множество оригинальных деталей, включая рычаг переключения передач и подголовник, на котором имя Айртона Сенны написано с ошибкой. Машина находится в рабочем состоянии и оснащена восстановленным двигателем Hart 415T, что позволяет ей участвовать в соревнованиях исторической техники.

Организаторы торгов ожидают, что стоимость этого исторического болида составит от 2,8 до 3,8 миллиона евро. Однако эксперты не исключают, что итоговая сумма окажется ещё выше, учитывая интерес коллекционеров и поклонников к наследию Формулы 1 и личности легендарного Айртона Сенны.



