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Тимо Глок: "Три предстоящих гонки окажутся ключевыми"

Бывший пилот Формулы 1 Тимо Глок высказал мнение, что серия из трёх Гран При, начинающаяся в Остине, сможет оказать серьезное влияние на борьбу за чемпионский титул.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
16.10.2024, 14:21·1 мин
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Фото: F1news.ru

Бывший пилот Формулы 1 Тимо Глок высказал мнение, что серия из трёх Гран При, начинающаяся в Остине, сможет оказать серьезное влияние на борьбу за чемпионский титул.

По мнению Тимо Глока, результаты трёх предстоящих гонок окажут значительное влияние на ход чемпионата, особенно на Макса Ферстаппена, и могут определить исход борьбы за титул.

В начале сезона у Ферстаппена не было сомнений в его триумфе - он доминировал с большим отрывом, который затем потерял. Если после трёх гонок лидеры сравняются или Льюис Хэмилтон выйдет вперёд, то у Макса может не остаться шансов на восстановление лидерства.

Тимо Глок также подчеркнул, что недовольство Макса Ферстаппена станет самым нежелательным сценарием для команды Red Bull, и это заставит его задуматься над своим будущим в спорте.

Источник

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