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Автомобилестроение в Британии переживает трудные времена, но перед ним открываются перспективы.

Кризис в автомобильной промышленности Великобритании: Brexit, COVID-19 и тарифы на экспорт в США. Какие вызовы ждут отрасль и как она с ними справляется – в статье.
РедакцияР
Редакция
18.04.2025, 17:12·2 мин
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Фото: autoexpress

Когда все идет не по плану, это напоминает год кошмаров королевы Елизаветы II в 1992 году. Но для автомобильной промышленности Великобритании ситуация оказалась еще более тяжелой.

С момента Brexit в 2016 году, который осложнил торговлю с Европой и сорвал приток инвестиций, отрасль переживает десятилетие кризиса. Производители автомобилей потом столкнулись с последствиями локдаунов из-за Covid-19, удушающих предложение и спрос, а также с войной на Украине, увеличившей стоимость энергоносителей.

Сейчас представители индустрии бьются с последствиями введения 25-процентной пошлины на экспорт автомобилей в Соединенные Штаты. В то же время автозаводы стремятся к электрификации производимых машин и фургонов, чтобы удовлетворить непредсказуемый спрос потребителей. Политики оказывают на них давление, но правительство Великобритании откликнулось, ослабив правила ZEV.

Можно представить, что автомобильные заводы Великобритании - угрюмые места. Но не в случае с историческим сборочным заводом Bentley в Крю, где страстные коллеги показали мне трехмиллиардное евро, финансируемое самими собой, преобразование, которое включает новую линию производства, базу логистики и центр дизайна.

"Я думаю, что люди видят ясное обязательство с нашей стороны перед Крю и нашими сотрудниками. Они видят, что в нестабильные времена мы инвестируем в будущее," - говорит мне босс производства Андреас Лехе.

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