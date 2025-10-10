Главная Новости Три новых специальных издания BMW M2 и M240i в ретро-стиле. «Ни одно не для Великобритании»
Три новых специальных издания BMW M2 и M240i в ретро-стиле. «Ни одно не для Великобритании»

BMW представляет лимитированную серию M2 333i Edition с уникальным дизайном и шестициллиндровым мотором, вдохновленным легендарной моделью E30.
Редакция
10.10.2025, 20:01·2 мин
Фото: autoexpress

BMW продолжает обращаться к своему богатому наследию, представляя новые специальные версии автомобилей. Недавно были анонсированы три уникальные модели на базе 2-Series Coupe, каждая из которых получила особый дизайн и отделку, вдохновленные культовыми автомобилями прошлых лет.

Особое внимание уделено моделям для южноафриканского рынка. Сотрудничество BMW с этим регионом длится еще с 1980-х годов, когда компания организовала там производство. За это время бренд не раз выпускал лимитированные версии автомобилей исключительно для Южной Африки, многие из которых со временем стали настоящими легендами. В этот раз основой для новых спецверсий послужили именно такие исторические модели, а общий тираж составит всего 33 экземпляра каждой версии.

Кроме того, еще одна эксклюзивная модель подготовлена для рынка США. Вдохновением для нее послужил легендарный BMW 2002 Turbo. Однако ни одна из новинок не поступит в продажу в Великобритании или Европе. Для желающих приобрести BMW M2 на этих рынках доступна только стандартная версия, стоимость которой начинается от £64,000 у официальных дилеров.

BMW M2 ‘333i’ Edition

BMW M2 ‘333i’ Edition создан в память о знаменитой модели E30 333i, разработанной совместно с Alpina в конце 1980-х годов. Этот автомобиль стал своеобразной альтернативой оригинальному E30 M3 для определенных рынков. Вместо высокооборотистого четырехцилиндрового двигателя, здесь был установлен мощный шестицилиндровый мотор от Alpina, что придало машине особый характер и производительность.

