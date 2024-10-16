Раньше это был Porsche 911. Теперь это 900-сильный гиперкар

Компания RML Group, базирующаяся в Великобритании и известная своими предыдущими проектами, такими как Nissan Juke-R и уличный Aston Martin Vulcan, представила свой новый шедевр - специальную модель The P39 40th Special Edition, созданную на основе Porsche 911 Turbo S поколения 992.1. Этот автомобиль поражает своей производительностью.

P39 40th Special Edition имеет немного удлиненную колесную базу по сравнению со стандартной 911, кузов из углеродного волокна, вдохновленный гонками Ле-Мана, а также больше мощности - и это намного больше. RML установила улучшенные турбокомпрессоры, лучшие интеркулеры, улучшенные коллекторы, выхлопную систему Inconel и новую ЭБУ на битурбированный 3,8-литровый боксерный двигатель. Эти изменения увеличили стандартную мощность Turbo S с 640 лошадиных сил до 900 лошадиных сил, а крутящий момент вырос на 148 фунт-футов, достигнув общего значения в 738.

RML заявляет, что P39 40th Special Edition быстрее на четыре секунды, чем 911 GT3 RS на Nurburgring Nordschleife, утверждая, что их особый Porsche сможет проехать круг за 6 минут и 45 секунд. Компания также сообщает, что P39 быстрее стандартного Turbo S на 0,2 секунды до 60 миль в час и на 0,8 секунды до 100 миль в час: 4,5 секунды против 5,3. Максимальная скорость автомобиля остается на уровне 205 миль в час.

Помимо увеличения колесной базы на 0,98 дюйма, RML также увеличила ширину переднего и заднего колесного пролета на 3,9 дюйма и заменила кузов на кузов из углеродного волокна, вдохновленный Ле-Маном, с активной аэродинамикой и системой снижения аэродинамического сопротивления, активируемой водителем. В режиме трека автомобиль может генерировать до 1 460 фунтов аэродинамического нагрузки на скорости 150 миль в час - в 4,5 раза больше, чем у Turbo S - и 2 035 фунтов на скорости 177 миль в час. Режим Tour увеличивает дорожный просвет автомобиля и смягчает амортизацию.

RML обновила салон автомобиля, установив новые спортивные сиденья с четырехточечными ремнями безопасности для обоих передних пассажиров. Кроме того, мастерская удалила задние сиденья и заменила их на полуроликовую клетку.

Стоимость обновления P39 составляет £495 000 (643 722 доллара по текущему обменному курсу), не включая стоимость базовой версии Turbo S. Однако RML может помочь вам с поиском такого автомобиля. Компания выпустит всего 10 экземпляров, доступных в специальном цвете Ruby Red, доступном только для 40SE.

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