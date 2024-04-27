Эта модель машинки управляется через Bluetooth и имеет рабочую механическую трансмиссию

Наконец-то это случилось. Мы наблюдали за крошечным 28cc нитро-двигателем V-8 Toyan в течение многих лет, и наконец у этого двигателя появился шасси, которое можно назвать домом. Пока что там нет кузова, но это означает, что мы можем видеть действие двигателя, когда этот радиоуправляемый автомобиль крутится, как бешеный.

Дым, который вы видите в этом недавнем видео JohnnyQ90, не исходит от шин. Мы не знаем, было ли это преднамеренно, но глушитель имеет два выхлопных трубы, выходящих за колеса. Голубоватые облака появляются каждый раз, когда сжимается газ, создавая иллюзию обугливания шин под рев V-8 двигателя. И да, он ревет. Высота звука немного выше, конечно, но по-прежнему звучит отлично.

Фото: Motor1.com

У этой радиоуправляемой машины даже есть электрический стартер на пульте управления, что полезно, учитывая проблемы с остановкой двигателя. Причина проблемы неизвестна, хотя участники комментариев к видео имеют много теорий. Это происходит только при боковых нагрузках, и, будучи заднеприводным, у него абсолютно нет проблем с попаданием в занос. Некоторые предположили, что проблема заключается в нехватке топлива, что может быть решено путем наддува топливного бака, что является общей практикой для радиоуправляемых автомобилей с одноцилиндровыми нитро-двигателями.

Другие думают, что причина в том, что двигатель останавливается из-за сцепления. Да, у этой маленькой машины с V-8 двигателем также есть функционирующее сцепление. В начале видео оно срабатывает слишком быстро, и автомобиль останавливается в результате. Если частота вращения двигателя слишком низкая во время более жесткого поворота, может не хватить крутящего момента для продолжения движения, что приведет к остановке. Участники комментариев предполагают, что это может быть причиной, поскольку он сразу перезапускается после остановки. Проблемы с подачей топлива могут сделать перезапуск немного сложнее.

В любом случае, этот маленький монстр V-8 выглядит как тысяча галлонов чистого веселья. Мы с нетерпением ждем увидеть завершенный автомобиль с кузовом, рвущийся по парковкам. С его компоновкой переднемоторного заднего привода, какой кузов должен получить это шасси V-8? Делитесь своими мыслями в комментариях ниже.