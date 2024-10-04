Редкий Lotus Esprit Turbo, оснащенный экспериментальной технологией Формулы-1. Теперь вы можете приобрести его.

Компания Lotus изначально создала этот автомобиль как модель предсерийного производства в 1980 году.

Через несколько лет инженеры Lotus Engineering установили на него экспериментальную активную подвеску, разработанную для Формулы-1.

Машина выставлена на продажу по оценочной цене от $91,876 до $105,000.

Обычно нельзя купить автомобиль с экспериментальной гоночной технологией, но этот предсерийный Lotus Esprit 'Essex' Turbo 1980 года - не типичный дорожный автомобиль. Он был создан как предсерийный образец, который был передан в аренду компании DeLorean. Через несколько лет он вернулся в Lotus, где инженеры установили на купе экспериментальную активную подвеску, разработанную для Формулы-1.

Автомобиль, окрашенный в цвета John Player Special, так как JPS был спонсором команды Lotus в Формуле-1, отправился в серию промо-мероприятий, включая выступление в передаче Top Gear с гонщиком Формулы-1 Найджелом Мэнселлом за рулем. Однако после завершения тура автомобиль был убран в ангар и укрыт покрывалом до тех пор, пока в 1996 году компанию не купила компания Proton.

Proton хотела уничтожить прототип, но Брайан Ангус, менеджер платформы Esprit, спрятал его, постоянно перемещая по разным местам на территории. Автомобиль не увидел свет до 2005 года, когда Ангус нашел старшего менеджера, который признал ценность этого автомобиля. Lotus получил некоторое внимание перед тем, как его поставили на показ в фабрику.

Финансовые проблемы в Lotus вынудили компанию продать экспериментальный Esprit "Essex" Turbo в 2016 году бывшему инженеру разработки Lotus и его сыну. Они потратили более £60,000 ($78,751 по текущему обменному курсу) на восстановление автомобиля, включая полную переборку двигателя и коробки передач, новую проводку, полное обновление тормозной системы, новую систему выпуска и многое другое. В процессе сохранялись оригинальные ручные нанесенные наклейки на автомобиле, также был восстановлен интерьер.

Фото: Motor1.com

Активная подвеска и панель управления остались в купе, но они не полностью функциональны. К счастью, продавец нашел фирму, которая может устранить эту проблему - и все равно будет круто владеть экспериментальным автомобилем, даже если подвеска не работает.

Аукционный дом H and H ожидает, что 1980 годовой Lotus Esprit "Essex" Turbo с активной подвеской будет продан за £70,000 - £80,000 ($91,876 - $105,000).