Прототип Porsche 911 точно звучит как новый GT2 RS

Порше только что представила крупное обновление для 911 на 2025 год, включая новую гибридную систему для комплектации GTS, впервые для этой модели. Хотя электрический 911 звучит заманчиво, мы больше всего ждем следующего шага для платформы 992: новый GT2 RS.

Как и предыдущее поколение 911 991, ожидается, что 992 получит мощную турбированную версию GT2 во второй половине жизненного цикла или в ближайшее время. Этот опытный образец, замеченный на Nurburgring, служит подтверждением.

YouTube-канал CarSpyMedia недавно заметил этот 911 на Нюрбургринге в Германии. Снаружи он выглядит точно как текущий GT3 RS, который, если вы знакомы с Порше, является атмосферным. На каждой стороне даже есть огромные наклейки с надписью "GT3 RS". Однако, слушая выхлопную систему внимательно, легко услышать, что что-то здесь не так.

Пропал высокий свист 4,0-литрового атмосферного боксера, и на его место пришел более глубокий, менее звучный выхлоп. Этот автомобиль совсем не звучит как текущий GT3 RS. На самом деле, его звук гораздо ближе к предыдущему GT2 RS.

Не удивительно увидеть, что Порше тестирует предстоящий GT2 RS в облике GT3 RS. Автомобиль предыдущего поколения использовал много элементов кузова и аэродинамики GT3, хотя с некоторыми небольшими изменениями переднего и заднего бамперов.

Предыдущее поколение GT2 RS было вершиной линейки 911 поколения 991. В 2017 году он установил рекорд самого быстрого заднеприводного серийного автомобиля на Нюрбургринге благодаря своей дикой аэродинамике и 700-сильному битурбированному боксеру. Позже, с помощью набора улучшений от Manthey Performance, он установил общий рекорд в 2021 году. Учитывая насколько далеко продвинулись аэродинамика и подвеска 992 модели с тех пор, новый GT2 RS должен быть еще более безумным.

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