"Этот модифицированный Dodge Viper - самый крутой внедорожник на планете"

Родственная Dodge Viper не предназначена для бездорожья. Низкая, спортивная и жесткая, ее основная цель - доставить радость на извилистых дорогах и широких, гладких шоссе. Однако, похоже, никто не передал эту информацию создателю этой Viper, которая прошла обширные модификации, чтобы стать способной к песчаным пустынным гонкам. В какой-то мере, это выглядит офигенно.

Канал SuperFastMatt на YouTube потратил прошлый год на разборку, разрезание и сборку этой ярко-красной Viper первого поколения 1990-х годов. Проект продвинулся настолько далеко, что ведущему Мэтту было комфортно взять машину в пустыню для тщательного раунда тестов, включающего дрифты, прыжки и краулинг по камням.

Помимо обрезанных крыльев и гигантских вседорожных шин, Мэтт разработал специальные стойки для передней подвески, чтобы совместить их с амортизаторами и пружинами длинного хода. Сзади заводская подвеска Viper была полностью заменена на жесткий мост, взятый с Jeep Wrangler Rubicon, включая блокирующий дифференциал. 8,0-литровый атмосферный V-10 и шестиступенчатая коробка передач Tremec T-56 остались нетронутыми, к счастью.

Фото: Motor1.com

Удивительно, что тестирование Мэтта выявило всего лишь несколько небольших проблем с сафари Viper. Благодаря блокирующему дифференциалу дрифты были легкими, но даже с улучшенным радиатором температура охлаждающей жидкости поднялась выше, чем ему хотелось бы. И хотя краулинг по камням на низкой скорости был успешным, отсутствие раздаточной коробки с низкой передачей затруднило модуляцию крутящего момента.

Мэтт был достаточно смел, чтобы прыгнуть на Viper с нескольких трамплинов, что стало возможным благодаря шарамоподобным шинам и амортизаторам с большим ходом. Хотя машина достаточно успешно справлялась с посадками, часть внутренней отделки отвалилась, а несколько специальных элементов подвески начали отделяться друг от друга. Но это легко исправимо дополнительными сварочными швами.