Миллионный моторный дом научился заряжать ваше электрическое авто

Недавно мы редко можем увидеть настоящий роскошный дом на колесах. Этот Loki Coach – не просто дом на колесах с блестящим оборудованием и деревянными элементами. Компания Prevost известна своими роскошными автодомами, и Loki Coach не разочаровывает... если у вас хватит денег на ценник в $2,5 миллиона.

Как выглядит многомиллионный автодом? Мы узнаем об этом из экскурсии от Эрика Ван Коновера на YouTube, который провел время в автодоме на Гран При Канады в этом году. Начнем с того, что только передние сиденья стоят по $20 000 за штуку. Нажмите кнопку на одном из десяти планшетов, установленных в интерьере, и 65-дюймовый телевизор опустится с потолка. Другая кнопка поднимет 50-дюймовый телевизор в главной спальне. А пока вы отдыхаете на улице, 55-дюймовый экран выдвигается из одного из многих наружных отсеков. Если вы не можете увидеть гонку в прямом эфире, нет никаких оправданий для пропуска ее по телевизору.

Фото: Motor1.com

Жилая зона увеличивается за счет двух выдвижных секций, обеспечивая место для нескольких диванов, включая тот, который раскладывается в кровать. Кухня оснащена раскладным столом, который можно убрать для освобождения пространства, а встроенная посудомоечная машина просто необходима. К слову, в области кухни также находится стиральная машина с сушилкой. Здесь же находится первая из двух ванных комнат, аккуратно расположенная напротив кладовой. Что касается всех ящиков и шкафов, они оснащены электромагнитными замками, которые автоматически включаются при движении.

На задней части автодома находятся кровать размером king-size и вторая ванная комната с душем достаточного размера для скамейки. Дверь эффективно изолирует эту зону от остальной части автодома для обеспечения конфиденциальности. Это также достигается с помощью стекол конфиденциальности или полноценных штор, все с электроприводом, конечно же.

Говоря о мощности, этому автодому нужно много энергии. Крыша покрыта солнечными панелями, и в нем установлено достаточно литиевых батарей для питания нескольких кондиционеров в течение дней. Когда требуется больше энергии, дизельный двигатель Loki настроен на зарядку батарей. Это также означает, что хватит заряда для использования зарядного устройства для электромобилей уровня 2. Вам все равно придется тащить или водить машину отдельно. Между внешней кухней, телевизором, грузовыми отсеками, электроникой, батарейными банками и системой водопровода нет места для гаража. Грустно.

Это, безусловно, не плохой способ провести уик-энд на гоночной трассе. Но за $2,5 миллиона можно купить много отелей и крутых автомобилей. Просто говорю.