Этот McLaren W1 стоит £14 995, только вот жаль, что на нём нельзя ездить

Компания McLaren представила гиперкар W1, который стал преемником культовых моделей F1 и P1. Однако стоимость флагманской новинки оказалась весьма высокой. Для тех, кто мечтает о собственном W1, но не готов выложить за него внушительную сумму, появилась альтернативная возможность — коллекционная масштабная модель от Amalgam Collection.

Модель W1 от Amalgam Collection оценивается в 14 995 фунтов стерлингов. За такие деньги можно приобрести полноценный автомобиль — например, новый Dacia Sandero, который обойдётся на 230 фунтов дешевле, а при покупке через сервис Auto Express Buy A Car экономия может оказаться ещё значительнее. Тем не менее, модель W1 — это не просто сувенир. На её ручную сборку у мастеров из Бристоля уходит более 300 часов. Для создания используются оригинальные CAD-чертежи, заводские коды красок и материалы, предоставленные самой McLaren. На разработку масштабной копии специалисты Amalgam затратили свыше 3 000 часов.

Оригинальный гиперкар McLaren W1 выпущен тиражом всего 399 экземпляров по всему миру, а его стоимость приближается к 2 миллионам фунтов. Если разделить эту сумму на восемь — именно в таком масштабе выполнена модель от Amalgam Collection, — получится 250 000 фунтов, что делает цену коллекционной копии в 14 995 фунтов более привлекательной, хотя и относительно.

Масштабная модель отличается высокой степенью детализации: у неё открываются фирменные двери-«ножницы», заднее антикрыло управляется с пульта дистанционного управления, а интерьер и аэродинамические элементы полностью проработаны. Указанная цена установлена для версии Launch — она ещё более редкая, чем сам автомобиль, поскольку выпущена всего в 199 экземплярах и только в окраске Papaya Spark. Владельцы настоящих W1 могут заказать индивидуальную версию модели Tailor Made, повторяющую характеристики их автомобиля. Стоимость таких экземпляров начинается от 20 995 фунтов.

Все 399 настоящих McLaren W1 уже нашли своих владельцев, несмотря на непростую стоимость. Интерес к гиперкару объясняется его уникальными характеристиками. В основе W1 лежит полностью переработанный 4,0-литровый V8 с двойным турбонаддувом и гибридной системой. Инженеры McLaren установили цель поднять красную зону до 9 000 об/мин, а мощность — до 915 л.с., дополнив эти показатели улучшенной отдачей и новым звучанием. Электромотор мощностью 342 л.с. увеличивает общую отдачу до 1 258 л.с. При массе всего 1 399 кг это обеспечивает соотношение мощности к массе на уровне 899 л.с. на тонну — рекорд для всех моделей McLaren.