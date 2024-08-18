Это идеальный BMW M-кар. И он может стать вашим.

Никогда ранее BMW не выпускала универсал версию M3 поколения E46. Но это не остановило энтузиастов со всего мира от создания собственных вариаций, смешивая и сочетая различные детали. Один из таких вариантов выглядит чрезвычайно качественно, с улучшенной подвеской, лучшими тормозами и множеством углепластиковых элементов. А самое интересное? Он выставлен на продажу.

На аукционе Bring a Trailer в Лагуна-Хиллз, штат Калифорния, выставлен на продажу универсал 2001 года с пакетом Sport Wagon, полностью трансформированный в M3 Touring. В нем установлен двигатель M3 S54 прямого шестицилиндрового типа, отремонтированный с новыми внутренностями, а также установлено CSL-стильное углепластиковое воздушное коробление, которое, безусловно, звучит восхитительно. Также присутствует шестиступенчатая механическая коробка передач и подрамники от донорского M3.

Это не только двигатель был модифицирован. Бампера, пороги, крылья и зеркала были заменены, чтобы создать внешний вид настоящего автомобиля M. И это невероятно. Единственное, что кричит о неоригинальности, это 19-дюймовые двухчастные колеса Forged Club и золотисто-покрашенные тормозные суппорты, заимствованные у Porsche 911 поколения 996.

Большинство других улучшений по сравнению с стандартной комплектацией M3 связаны с подвеской. Здесь установлены регулируемые амортизаторы Bilstein PSS10, жесткие стабилизаторы H&R, несколько полиуретановых втулок, камберные плиты и карбоновая передняя распорка.

В салоне вы найдете несколько деталей отделки из углепластика, ремни безопасности с полосами M и пару прекрасных сидений Recaro Sportster CS.

Учитывая все усилия, вложенные в этот проект, и высококачественные доработки, можно с уверенностью сказать, что этот самодельный M3 Touring будет стоить немного дороже, чем средний E46. Но учитывая, насколько особенным и универсальным может быть этот автомобиль для подходящего энтузиаста, мы скажем, что премиум оправдан.

Фото: Motor1.com Bring a Trailer