Toyota Sequoia заставят проявить свой гнев, как никогда прежде.

Семиместный внедорожник Toyota Sequoia не идеально подходит для быстрой езды по грунтовым дорогам. Он тяжелый, мягкий и занимает много места - качества, которые вы бы хотели видеть в автомобиле для повседневных поездок с семьей, а не в раллийном автомобиле. Но даже огромный универсал Toyota способен преодолевать гравийные спецучастки боком при достаточном мастерстве.

Уайатт Нокс, главный инструктор в раллийной школе Team O'Neil в Нью-Гэмпшире, удалось взять под своё управление Toyota Sequoia Limited 2012, чтобы выяснить его (очень низкие) пределы. Основанный на 4Runner, этот автомобиль оснащен V-образным 8-цилиндровым двигателем в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач, но ему приходится тащить за собой 6000 фунтов веса - не идеальное сочетание для любого вида спортивного вождения.

Отключив несколько предохранителей, чтобы отключить антиблокировочные тормоза (и вместе с ними полный привод), Нокс обнаружил, что Sequoia на удивление игрива на испытательной площадке Team O'Neil. Со всей мощностью, направленной на задние колеса, легко вывести заднюю часть в бок, хотя здесь возникают сложности с торможением левой ногой, поскольку внедорожник сбрасывает мощность при одновременном нажатии на педаль газа и тормоза.

Ситуация становится сложнее, когда Нокс переходит к раллийному этапу с отсечкой времени. Именно здесь Sequoia показывает свои размер и вес, поскольку ему трудно остановиться и повернуть без того, чтобы мягкая подвеска не отбросила его с дороги. По крайней мере, ножной стояночный тормоз работает так, как задумано.

Sequoia финиширует с результатом 1:58.9 на раллийной трассе Team O'Neil, что значительно превзошло ожидания Нокса. Это время было достаточно быстрым, чтобы обойти настоящих внедорожников, таких как Tacoma, и даже Bronco Raptor в режиме 2WD. Конечно, он уступает настоящим спортивным автомобилям, таким как Subaru WRX и CanAm Maverick side-by-side. Тем не менее, эта Sequoia доказывает, что любой автомобиль может стать раллийной машиной, если у вас достаточно смелости.

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