Это не новая Miata. Нас не обманешь!

По мере приближения к июню, автопроизводители увеличивают тестирование прототипов в условиях теплой погоды. Поэтому, увидев в воскресенье в Instagram* шпионское фото дорожного автомобиля, завернутого в камуфляж и напоминающего Mazda Miata, наше интерес, безусловно, был пробужден. Нынешнему поколению MX-5 почти десять лет, но это не новая Miata в маске. На самом деле это старая модель, которая, согласно Reddit, принадлежит кому-то во Флориде.

На первый взгляд камуфлированный кузов подразумевает, что это прототипное транспортное средство в маске. Но лишь через несколько секунд легко заметить некоторые подозрительные моменты. Самым большим из них является опущенная крыша, что мы редко видим на законных испытательных автомобилях. Даже если внутри нет ничего нового с точки зрения дизайна, производители всегда подключают испытательное оборудование или системы мониторинга, которые они не хотят показывать окружающим. Более того, сиденья выглядят как не заводского производства. Открытая крыша также показывает четкий контур приборной панели и рамы лобового стекла - признаки того, что это на самом деле Mazda MX-5 Miata первого или второго поколения.

Использование старых моделей в качестве испытательных машин для оценки новых силовых установок является общей практикой среди производителей, но обычно это включает в себя использование модели текущего поколения. Модель NA Miata имеет более 30 лет, поэтому крайне маловероятно, что Mazda вернется настолько назад для тестирования чего-то нового. И что случилось с фарами? Они выглядят так, будто они скопированы с ранней модели Subaru BRZ, а противотуманные фары на нижнем бампере выглядят как дополнительное оборудование после установки с заботой. Прототипные фары редко имеют такой аккуратный вид.

Наши расследования привели нас на Reddit, где наши подозрения были подтверждены. Эта машина попала в объективы камер в прошлом году, включая то же самое фото, которое недавно было опубликовано снова в Instagram. Пользователь Reddit с ником Thee_Sinner утверждает, что это модифицированный автомобиль, сделанный похожим на испытательный образец, ссылаясь на знакомого с автомобилем. Степень модификаций неизвестна. Очевидно, под камуфляжем находится обвес, а спереди происходит что-то странное помимо фар.

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