Почти наверняка это – Corvette Zora. Вот почему мы так думаем.

С момента четвертого поколения Corvette ZR1 была самой мощной версией американского спортивного автомобиля. Новая ZR1 также только что дебютировала с более чем 1 000 лошадиных сил, что делает ее самой мощной версией C8. Но на горизонте появилась новая версия верхнего уровня.

Если вы еще не слышали, то Chevrolet строит гибридный Corvette Zora — названный в честь знаменитого инженера Corvette, Зоры Аркус-Дунтова. И это не просто слух. Главный инженер Corvette Тадж Юхтер рассказал нам, что они все еще "работают над чем-то в будущем." Недавние шпионские фотографии с Нюрбургринга предоставляют еще больше доказательств.

Фото: Motor1.com KGP Photography

Chevy уже некоторое время тестирует ZR1, Z06 и Zora на 'Ring в Германии. Первые две упомянутые ранее модели Corvette легко узнать, даже в камуфляже, учитывая, что мы видели производственные версии обеих. Zora немного сложнее различить, но его ослепительная виниловая обертка не может скрыть несколько ключевых деталей.

Первая и, вероятно, наиболее важная: на Нюрбургринге требуются желтые наклейки на любом автомобиле с высоковольтным электрификацией. Мы видели Corvette, которые выглядят очень похоже на ZR1 с этими наклейками — как на этом снимке. Это более или менее явный признак того, что тестируется гибридная ZR1 — или Zora. Мы также подтвердили, что нынешнее поколение BMW M5 было гибридным по шпионским фотографиям с Нюрбургринга.

Второй улика связана с системой охлаждения C8. Каждая Corvette восьмого поколения укомплектована радиаторами. Различные версии получают различные конфигурации, и гибридная система E-Ray требует определенной комбинации для поддержания правильной температуры.

Элементы системы охлаждения E-Ray, в частности вертикальный ребристый теплообменник с водителевой стороны, четко различимы на этих прототипах, похожих на ZR1. Этот компонент есть только в E-Ray, что является еще одним явным признаком на этих шпионских фотографиях. Мы также видели некоторые охлаждающие шланги в разрезе ZR1, которые, кажется, могут разместить передний приводной блок E-Ray.

Это видео показывает тот же прототип, который звучит не так агрессивно, как ZR1, скорее всего из-за батарей:

Фото: Motor1.com

Общая мощность для потенциальной версии Zora верхнего уровня может оказаться выше, чем вы думаете. Добавив цифру 1 064 лошадиных сил ZR1 к гибридной системе E-Ray на 160 лошадиных сил, мы получаем общую мощность 1 224 лошадиных сил. Это много, но аккумулятор E-Ray не выдает все, на что способен.

По словам инженеров Corvette, используется только около половины пакета по емкости, и это в основном связано с тем, насколько высоко заряжаются элементы. Если инженеры считают безопасным повысить напряжение гибридной батареи для Zora, транспортное средство должно получить больше доступной энергии и больше мощности на колеса. Увеличение напряжения также даст гибридной системе больше возможностей, сделав ее способной помогать бензиновому двигателю на более высоких скоростях.

Однако все это пока лишь предположения, и ради безопасности система может просто быть прямым переносом из E-Ray. Более определенным является то, что Zora точно идет вперед, и он станет самым экстремальным Corvette в истории.