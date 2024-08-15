Этот невероятно редкий Мерседес Стримлайнер будет выставлен на аукцион.

Музей Индианаполис Мотор Спидуэй объединился с аукционным домом RM Sotheby's, чтобы выставить на торги несколько невероятных автомобилей.

Самым значимым из них является чрезвычайно редкий Mercedes-Benz W196 Streamliner.

Также на продажу выставлены победивший на Ле-Мане в 1966 году Ferrari 250 LM, Ford GT40 MkII и ряд важных автомобилей до Второй мировой войны.

Музей Индианаполис Мотор Спидуэй имеет замечательную коллекцию, выходящую за рамки автомобилей для гонок Инди. Однако он хочет снова сосредоточиться на сборе автомобилей, участвовавших в гонках на этой трассе, поэтому немного уменьшает свою коллекцию. Автомобили, которые он выставляет на продажу в партнерстве с RM Sotheby's, являются необычными.

Возможно, ни один из них не сравнится с этим Mercedes-Benz W196 Streamliner 1954 года. Стандартный кузов с открытыми колесами использовался Хуаном Мануэлем Фанхио в нечемпионатной гонке Формулы-1 в 1954 году, а с таким изящным кузовом он участвовал в Гран-при Италии 1955 года в Монце под управлением Стерлинга Мосса. Сэр Стерлинг установил самый быстрый круг гонки, и хотя он не закончил гонку, Фанхио победил в гонке на сестринском автомобиле. Это был последний стримлайнер от Mercedes. RM Sotheby's оценивает его стоимость между $50 и $70 миллионов, что является хорошей сделкой по сравнению с $143 миллионами за купе 300 SLR "Уленгаут", самый дорогой автомобиль в мире.

Также на торги выставлен Ferrari 250LM, победивший на Ле-Мане в 1965 году, последний для автопроизводителя до его потрясающего возвращения с 499P в прошлом году. На Ле-Мане он выступал под управлением североамериканской гоночной команды Луиджи Кинетти и был приведен к победе Мастеном Грегори и Йохеном Риндтом. Автомобиль принимал участие на Ле-Мане еще два раза и на 24-часовой гонке Дейтона четыре раза за свою гоночную карьеру. Это один из самых значимых Ferrari, когда-либо созданных, и хотя у RM нет оценки цены, она может быть не сильно отличаться от Mercedes.

Также на продажу выставлен Ford GT40 1966 года, занявший второе место в Сибринге и участвовавший на Ле-Мане в 1966 году, хотя он досрочно завершил гонку. Из-за его короткой гоночной карьеры в RM Sotheby's считают, что это один из наиболее оригинальных GT40 в мире. Также есть бывший у Михаэля Шумахера Бенеттон B91B, редкий гоночный прототип Chevrolet 1957 года и ряд очень значимых гоночных автомобилей до Второй мировой войны.

RM Sotheby's еще не объявил даты продажи, но говорит, что автомобили будут выставлены на аукцион позднее в этом году и в следующем году. Цель продажи, согласно заявлению, - "увеличить свой капитал и обеспечить долгосрочную финансовую устойчивость, улучшить реставрацию и уход за своей коллекцией, а также приобрести новые артефакты, отражающие более полную историю Индианаполис 500 и Индианаполис Мотор Спидуэй". Учитывая продажу только Mercedes, ей не составит труда достичь этих целей.

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