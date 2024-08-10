Ваш следующий BMW возможно будет собран этим человекоподобным роботом

Представляем вам Figure 02 - гуманоидного робота, разработанного компанией Figure с штаб-квартирой в Калифорнии. Недавно BMW взяла его на тест-драйв на сборочном заводе Spartanburg, где он выполнил некоторую сборочную работу по компонентам для автомобилей.

Автопроизводитель оценивает потенциальное использование робота в производстве. По словам Figure, это самый передовой гуманоидный робот, доступный для приобретения и использования. Другими словами, это не уникальное творение, как различные прототипы от Boston Dynamics, способные делать сальто. И если BMW доволен результатами, то в будущем таких роботов может быть больше, работая бок о бок с людьми над сборкой вашего X5.

Однако не стоит ждать этого в ближайшее время. Хотя BMW заявляет, что недавний тест Figure 02 прошел успешно, робот все еще находится в стадии разработки и рассмотрения. Автопроизводитель подчеркивает, что на сборочном заводе Spartanburg в настоящее время нет роботов Figure, и нет планов по их внедрению.

“Достижения в области робототехники очень обнадеживают," - сказал Милан Неделькович, член правления по производству в BMW. "С начальной тестовой эксплуатацией мы сейчас определяем возможные области применения гуманоидных роботов в производстве. Мы хотим сопровождать эту технологию от разработки до промышленного внедрения.”

Во время недавнего оценочного запуска Figure 02 было поручено вставлять определенные листовые металлические детали в приспособления. Помимо наблюдения за работой, BMW также отметила, как робот взаимодействовал с окружающей средой. Работа была ловкой и разработана для демонстрации способности робота быть одновременно точным и аккуратным. Мы предполагаем, что он прошел испытание на отлично, учитывая похвалы BMW.

Собрав данные, автопроизводитель теперь сотрудничает с компанией Figure в подготовке к дальнейшей разработке и тестированию. Обе компании видят, что Figure 02 может выполнять роли, которые были бы "эргономически неудобными и утомительными" для людей, возможно, в конечном итоге приведет к широкому использованию в рамках видения будущего производства BMW - iFactory.