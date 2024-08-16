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Феррари 550 в стиле рестомод - самое крутое, что вы увидите на Неделе Автомобилей

Итальянская кузовостроительная компания Touring Superleggera представит новый рестомод Ferrari 550 на мероприятии The Quail во время Monterey Car Week.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
16.08.2024, 19:21·3 мин
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Фото: Motor1.com

Итальянская кузовостроительная компания Touring Superleggera представит новый рестомод Ferrari 550 на мероприятии The Quail во время Monterey Car Week.

Получившая название Veloce12 модель оснащена 5,5-литровым двигателем V-12 от Ferrari, мощность которого увеличена до 503 лошадиных сил и 419 фунт-футов крутящего момента.

За каждый экземпляр Veloce12 Touring Superleggera просит $758 000 (€690 000), не включая стоимость донорского Ferrari.

Помните Alfa Romeo Disco Volante? А Mini Superleggera? Обе эти красивые концепции, а также несколько сотен других начиная с 1926 года, были разработаны итальянской компанией Touring Superleggera. На этом годовом мероприятии Quail в рамках недели автомобилей Monterey Car Week компания покажет что-то по-настоящему особенное.

Нет, ваши глаза вас не обманывают — это спортивный автомобиль на базе Ferrari 550 Maranello под названием Veloce12. Touring берет стандартный 550, разбирает его до шасси, увеличивает жесткость и создает обворожительный кузов Veloce12 поверх этой базы.

Затем компания дорабатывает 5,5-литровый двигатель V-12 автомобиля до 503 лошадиных сил и 419 фунт-футов крутящего момента — на 25 лошадиных сил больше, чем у стандартного 550. И все это с шестиступенчатой механической коробкой передач.

Благодаря этим улучшениям Veloce12 разгоняется до 62 миль в час за 4,4 секунды. Заявленная максимальная скорость составляет 199 миль в час. На автомобиле установлены специальные диски Brembo высокой производительности, что обеспечивает ему лучшую тормозную силу. Тормоза диаметром 380 мм с шестью поршнями спереди и четырьмя сзади. Под красивым кузовом находится индивидуальная подвеска TracTive с регулируемым демпфированием.

Кабина автомобиля покрыта кожей ручной работы, а элементы управления и приборы с машинной отделкой изящно расположены по центру приборной панели. Ни одного сенсорного экрана. Touring утверждает, что все материалы были закуплены в Италии, а поскольку это гран туризмо, у Veloce12 есть специальные кожаные сиденья, разработанные для комфорта и поддержки на длительных расстояниях.

Естественно, такой итальянский ремесленный труд не дешев. Touring просит около $758 000 (€690 000) за каждый Veloce12, не включая стоимость донорского 550. Хорошо сохранившийся 550 Maranello обойдется вам не менее чем в $150 000. Компания планирует выпустить всего 30 экземпляров, причем первые из них покинут конвейер в начале 2025 года.

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