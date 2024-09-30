Водитель полагал, что сможет управлять M3 с двигателем LS. Он ошибался.

Одна из моделей BMW, переделанная с установкой двигателя LS, исчезла с дороги. Видеозапись, сделанная в воскресенье утром пользователем Instagram под ником koachise, показывает, как BMW M3 второго поколения потеряла управление, покидая автомобильную выставку, после чего влетела в прилегающий газон и перевернулась. К счастью, никто не пострадал.

На опубликованных на YouTube кадрах сначала показано черное купе BMW - модель 1995 года, судя по номерному знаку - на местном мероприятии Cars & Coffee в Сакраменто, Калифорния. Мы видим увеличенное изображение автомобиля, в которое, по-видимому, входят выхлопная система Akrapovič с четырьмя трубами, афтермаркетовый диффузор, удаление задних сидений и новое рулевое колесо.

Фото: Motor1.com

Затем видео переключается на момент, когда автомобиль выезжает с парковки и разгоняется на дорогу - перед полицейской машиной - а затем внезапно срывается влево и выезжает с дороги на высокой скорости. Автомобиль врезается в траву и переворачивается, оказываясь на крыше.

К счастью, никто из пешеходов не пострадал, и, согласно человеку, снявшему видео происшествия, никто другой не пострадал. Личность водителя пока неизвестна.

Этот случай стоит рассматривать как урок: нет никакой причины хвастаться на автомобильных выставках. Это может привести к авариям, подобным этой, что в конечном итоге обойдется водителю тысячами долларов на ремонт. Однако в данной ситуации можно назвать их удачливыми, поскольку никто не пострадал. В большинстве случаев это не так. И никому это не нужно.