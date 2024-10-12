Испорченный двигатель BMW – доказательство того, что следует игнорировать заводские интервалы замены масла.

В середине 2010-х годов турбированные четырехцилиндровые двигатели BMW завоевали себе репутацию ненадежных. Эта репутация связана с рядом проблем, самой серьезной из которых является хрупкость направляющих цепи ГРМ, что приводит к выходу из строя данного двигателя.

Канал YouTube под названием I Do Cars смог получить в свои руки вышедший из строя четырехцилиндровый двигатель N26 для своего последнего видеоразбора, позволяя нам заглянуть внутрь и узнать, почему так много подобных двигателей выходят из строя. Основная теория заключается в рекомендации BMW о замене масла каждые 15 000 миль, что позволяет образовываться лаку и отложениям внутри двигателя, разрушая пластмассы и резину.

Данный двигатель явно подтверждает данную теорию, судя по темно-коричневым пятнам на металлических деталях. Эрик, ведущий видео, начинает находить куски направляющей цепи ГРМ, которые изначально были пластиковыми, по мере продвижения вглубь. Его открытия достигают своего апогея у масляного всасывающего трубопровода, который полностью забит кусками направляющей цепи

Фото: Motor1.com

Куски были настолько многочисленны, что забили путь масла к насосу, лишив двигатель жизненно важного масла и в конечном итоге причинив массу износа и повреждений. Удивительно, что многие внутренние механизмы удалось спасти, так что не всё так плохо.

В наши дни BMW рекомендует менять масло в своих автомобилях каждые 10 000 миль — гораздо реже, чем раньше, но по-прежнему не 5 000-7 000-мильный интервал, которому, вероятно, стоит следовать. Если этот разбор — доказательство, замена масла всегда должна быть приоритетной задачей. В противном случае вам придется платить цену впоследствии.