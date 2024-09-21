Видео: этот заброшенный Корвет выглядит потрясающе после первой мойки за 15 лет

Этот конкретный Stingray 1976 года определенно выглядел лучше раньше; за последние 15 лет он практически не подвергался вмешательству, по крайней мере пять из которых провел припаркованным под навесом. Под слоем грязи скрывается настоящий драгоценный камень.

Нам дается намек на это в начале этого видео от Detail Dane на YouTube. Несмотря на всю грязь, паутины и тени от навеса, на краске все еще есть немного блеска. Это не совершенно новый блеск, но это говорит о том, что покрытие не полностью испорчено. Предыдущий владелец перекрасил его в рамках реставрации, которая включала в себя пакет обвеса, но проект так и не был завершен полностью.

Работа включала в себя "новый двигатель", но в видео не объясняется, является ли он реконструированным или новым. У Corvette L-48 1976 года (как указано на значке на капоте) изначально был 180-сильный 5,7-литровый V-образный 8-цилиндровый двигатель. Этот двигатель по-прежнему имеет объем 5,7 литра, хотя хромированные клапанные крышки и воздушный фильтр не являются заводскими. Американские колеса Racing тоже не заводские, и интерьер был переделан в бело-черной комбинации. Годы запущенности не пошли на пользу белым сиденьям и обшивке дверей, но по крайней мере все выглядит целым.

Мы часто видим неприятные сюрпризы в детальных видео, похожие на этот, обычно в виде скрытой ржавчины или грызущих ткань грызунов. На этот раз сюрпризы хорошие, в частности в краске. Есть некоторые царапины и сколы, а на переднем бампере с правой стороны есть испорченный ремонт, где краска просто отсутствует. Но после мытья и простой одношаговой полировки черный цвет выглядит фантастически. Предыдущая краска была высокого качества, даже превзошла заводское покрытие в некоторых местах.

Интерьер также проходит прекрасное преображение. Каким-то образом белые сиденья становятся без пятен, несмотря на плесень. Ковровое покрытие выглядит отлично, также как и внутренняя отделка. Даже хромированные колеса выглядят хорошо, хотя все еще имеют ямы в некоторых местах с ржавчиной. Этот автомобиль может быть прекрасным ежедневным водителем в текущем состоянии.

Теперь все, что остается, это запустить его. Chevrolet "заводился" несколько лет назад после того, как вышли из строя тормоза, но нынешний владелец кажется настроенным вернуть его на улицу. Надеемся, что в этот раз реставрация будет наконец завершена.