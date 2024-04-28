Этот 3D-напечатанный трансмиссия – выдающийся образец миниатюрной инженерии

Миниатюризация технологий не всегда заключается только в уменьшении размеров, это скорее о сохранении основной функции объекта при модификации его под новый форм-фактор. Крошечная механическая коробка передач может показаться интересной, но еще более завораживающей становится, если дизайн соответствует используемой для создания технологии. Прекрасным примером является миниатюрная трехступенчатая механическая коробка передач, построенная видеоблогером PolyProject3D.

Это, конечно, механическая коробка передач, но по сути она работает больше как автоматическая, используя планетарные редукторы и тормозные механизмы для изменения передаточных чисел. Это не совсем традиционная механическая коробка передач, но дизайн очень хорошо подходит для 3D-печати, что нельзя сказать о обычной коробке передач.

Фото: Motor1.com

Это не просто устройство, существующее само по себе. Оно сочетается с одним из других интересных творений PolyProject3D - миниатюрным четырехцилиндровым двигателем, работающим на сжатом воздухе. Поэтому у него есть муфта и другие конструктивные особенности, такие как углубленный серводвигатель спереди для обеспечения чистого соединения между двумя устройствами.

Фактическое переключение осуществляется серводвигателем, который управляет трехлопастной распределительной валом. Поворачивая его в определенное положение, можно затормозить определенный передачу, что приведет к торможению одного из кольцевых шестерен. Затормозка каждой кольцевой шестерни обеспечивает разное передаточное число. Отсутствие торможения означает, что коробка передач находится в нейтральном положении.

Дизайн, если что, представляет собой хорошее сочетание механических и эстетических элементов. Он не просто достигает цели, а еще и использует способ изготовления для достижения этой цели. Это баланс, который не так часто встречается, и определенно заслуживает внимания.