2017 Ford Fiesta ST почти не эксплуатировалась. Теперь вы можете стать её владельцем

На аукционе Cars & Bids выставлена на продажу Ford Fiesta ST 2017 года выпуска с пробегом в 2 600 миль. Автомобиль находится на территории юго-востока Мичигана.

Он описан как оригинальный и не модифицированный, за исключением тонированных стекол.

Ford Fiesta ST - это небольшой и стильный хэтчбек, но не является редким автомобилем. В первую очередь разработанный как экономичное ежедневное средство передвижения, его не ожидается увидеть на драйве. Особенно это верно для версии ST с улучшенной производительностью, но этот экземпляр мало использовался. На одометре всего 2 600 миль, что в среднем составляет менее 400 миль в год. И вот теперь он выставлен на продажу.

По последним данным на Cars & Bids, этот Fiesta находится на территории юго-востока Мичигана. Судя по фотографиям, он выглядит как машина с маленьким пробегом. По данным монрони, автомобиль имеет магнитно-серую отделку с черно-угольным интерьером, который также включает контрастные швы для версии ST. Черные 17-дюймовые диски - единственный заводской вариант, хотя на аукционе упоминается установленная послепродажная тонировка стекол. В остальном автомобиль остался абсолютно оригинальным.

Единственное, что вызывает вопросы, - это состояние нижней части автомобиля на фотографиях, где видна серьезная окись. Это не редкость для автомобилей, эксплуатированных в зимний период в Мичигане, но с пробегом всего 2 600 миль предполагается, что он провел большую часть своей жизни в гараже. Продавец, купивший Ford Fiesta ST в мае 2024 года, утверждает, что автомобиль пару лет провел на улице под навесом. На самом деле, было бы интересно узнать историю этого автомобиля. С ценой в 20 000 долларов в прошлом, они были относительно доступными средствами передвижения, которые обычно "выезжали" износ. Как этот оказался на улице под навесом?

Конечно, Ford снял Fiesta (и все автомобили, кроме Mustang) с производства много лет назад. Для напоминания, у ST был турбированный 1,6-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 197 лошадиных сил, который передавал мощность на передние колеса через шестиступенчатую механическую коробку передач. В паре с улучшениями подвески он определенно отвечал всем требованиям настоящего хот-хэтчбека.

Fiesta покинул американский рынок в 2019 году, но продолжал продаваться в других странах до 2023 года, когда Ford прекратил выпуск всей линейки после 47-летнего производства.

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