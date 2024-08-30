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Грабители украли полуприцеп со скоростными гоночными автомобилями Porsche

Гоночный магазин во Флориде сталкивается с знакомым врагом — временем.
Виктор КузнецовВ
Виктор Кузнецов
30.08.2024, 19:31·2 мин
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Фото: Motor1.com

Гоночный магазин во Флориде сталкивается с знакомым врагом — временем. Но вместо того, чтобы пытаться завершить проект перед крупной гонкой или сократить время круга на несколько десятых, теперь он пытается найти свой полуприцеп, который был украден на прошлой неделе, прежде чем будет поздно. Полиция уже нашла тягач, но прицеп, в котором находятся автомобили и оборудование стоимостью $1,5 миллиона, остаётся пропавшим.

Кража произошла в воскресенье утром около 3 часов в Помпано-Бич, Флорида, к северу от Майами. Двое человек въехали на парковку Rennsport-One и через 20 минут укатили с собой тягач и прицеп. Компания установила на грузовик GPS-трекер, но его последний сигнал был зарегистрирован несколько часов спустя в юго-западной части Майами. Полиция нашла тягач примерно в 70 милях от магазина в понедельник, брошенным на частной территории.

Офис шерифа округа Бровард все еще ищет прицеп, и Джастин Беллинзони, владелец компании, нанял частного детектива для помощи в поиске. В прицепе находятся четыре гоночных автомобиля Porsche, запчасти и другое оборудование, и компания сейчас пытается найти альтернативы, чтобы выполнить свои обязательства перед клиентами.

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