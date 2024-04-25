Новые седаны Nissan - приятное отступление от ажиотажа вокруг внедорожников

После того, как Mazda представила новый электрический седан 6 с задним приводом, настал черед Nissan с его парой собственных седанов. Модель Epoch полностью электрическая, в то время как Evo является подключаемым гибридом и определенно не является раллийным седаном Mitsubishi.

Созданные в сотрудничестве с местным партнером Dongfeng Motor, седаны считаются концепциями, но будут запущены в производство. На пресс-конференции генеральный директор Nissan Макото Учида заявил, что они "очень близки к реальности", поскольку разработка уже началась. Планируется, что Epoch поступит в продажу в течение года, в то время как Evo появится позже.

Седаны кажутся похожими по размеру, но мы бы возразили, что у Evo более смелый дизайн с крутыми линиями крыши и более элегантной задней частью. Nissan показывает только интерьер Evo, который предлагает минималистичный подход, напоминающий Tesla, с консолью в виде большого планшета. В отличие от Model 3, здесь все еще есть цифровая приборная панель, которая, кажется, немного больше, чем стандарт в индустрии.

Несмотря на то, что Evo ассоциируется с высокопроизводительными седанами, это автомобиль, который "идеально подходит для уик-эндов и создания особых моментов для всей семьи," как отмечает Nissan. Оба автомобиля будут бороться на переполненном рынке, учитывая, что автопроизводители, активно действующие в Китае, по-прежнему предлагают множество седанов в различных сегментах. Новый Volkswagen Passat Pro - это актуальный пример, поскольку ни на каком другом рынке нет этого седана.

Конечно же, Nissan не мог упустить возможность показать пару внедорожников также на выставке Auto China. Электрический Epic и подключаемый гибрид Era следуют тому же языку дизайна, что и два седана, и планируется, что они появятся на рынке в ближайшие три года. Epic имеет двунаправленную зарядку, в то время как Era получит пневматическую подвеску, сиденья с эффектом невесомости и полный привод.