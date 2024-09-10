Появилась еще одна специальная версия Dodge Durango Hellcat

В 2025 году Dodge Durango SRT Hellcat Hammerhead получает уникальное оформление снаружи и внутри.

Это вторая специальная версия Durango Hellcat от Dodge на 2025 год.

Его стоимость начинается с $113 720 до пункта назначения.

Для Dodge Durango Hellcat это последний приют для Hemi, и еще одна специальная версия присоединяется к линейке на 2025 год. Ее называют Hammerhead, и Dodge украсил ее уникальными наружными и внутренними улучшениями с установленным спереди 6,2-литровым V-8 двигателем с наддувом от марки.

Это вторая специальная версия Durango от Dodge на 2025 год, которая сочетает в себе темно-синий экстерьер Night Moves с 20-дюймовыми колесами Satin Carbon, окрашенным в сатиново-черный цвет капотом и яркими выпускными трубами. Внутри серые кожаные сиденья Grey Laguna с вышитым логотипом SRT Hellcat цвета сепия на спинке сиденья, добавляющие контраст, акценты из карбона форж и обивка потолка из замши.

Стоимость этого внедорожника составляет $113 720 (Dodge еще не объявил цены на доставку на 2025 год) и включает в себя сенсорный экран 10,1 дюйма, беспроводное подключение Apple CarPlay и Android Auto, 19-динамиковую аудиосистему Harman Kardon и люк. Стандартное оборудование безопасности включает предупреждение о фронтальном столкновении с активным торможением, адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон и многое другое.

Он немного дороже Durango Hellcat Silver Bullet, о котором автопроизводитель объявил в прошлом месяце, наряду с юбилейной специальной версией R/T 20th Anniversary. Все три теперь доступны для заказа в дилерских центрах, и Horsepower Locator от Dodge может помочь клиентам проверить наличие Durango у ближайших дилеров.

Двигатель Hemi V-8 развивает 710 лошадиных сил, запуская внедорожник до 60 миль в час за 3,5 секунды, а квартальную милю проходит за 11,5 секунды. Дайте ему достаточно места, и он достигнет 180 миль в час. Это довольно яркое заявление для одной из последних моделей Dodge с двигателем Hemi.