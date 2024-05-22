John Deere Gator по стандартам армии: потому что Humvee имел слишком много дверей.

Когда вы видели такую увлекательную и выходящую из контекста картину, что она заставляет вас погрузиться в интернет-кроличью нору, поглощающую весь ваш день? Да, это про меня всегда. Именно так я наткнулся на тот крутой пулемет, установленный на мотоцикл несколько недель назад.

И сегодняшний способ убить время тоже пришел из того же сообщества Reddit, r/shittytechnicals. Но на этот раз на четырех колесах вместо двух, и с пусковой установкой для ракет.

То, что я увидел, была картинка Willys-Overland M274 Mule, своего рода джип без кузова, который отдаленно напоминает современный UTV, полностью оборудованный пусковой установкой BGM-71 TOW для противотанковых ракет. С самого начала я знал, что мне нужно узнать больше. Но история, которая развернулась, настолько крута, что я просто обязан поделиться ею с вами.

Готовьтесь к увлекательной истории о том, как военные были в восторге от новинки, только чтобы в конечном итоге понять, что все пошло не так.

Модель M274 Mule находилась на вооружении в течение длительного времени. Это было что-то вроде пистолета .45 ACP 1911, который просто продолжал служить и служить. Запущенный в производство в 1956 году, он был разработан для укрепления авиационных и пехотных батальонов на поле боя, выступая в роли плоской платформы для перевозки грузов. Однако его конструкция имеет корни в платформе Willys времен Второй мировой войны, патент на Mule был подан в 1944 году.

И его вполне любили военные, поскольку между 1956 и 1970 годами было построено 11 000 этих "грузовиков", прежде чем производство было прекращено. Они использовались на базах в основном для перевозки оборудования, но также оснащались вооружением, таким как пусковая установка для ракет TOW, а также легкий пулемет M60, пулемет калибра 12,7 мм M2, и безоткатное ружье M40, которое является антивоздушным оружием, аналогичным TOW.

Тем не менее, несмотря на то, что армия прекратила производство M274 Mule в 1970 году, он оставался в строю до конца 1980-х, когда был представлен HMMWV (Humvee). В тот момент военные начальники в ведомстве обороны поняли, что "Humvee идеально подходит для всего! Уничтожьте все остальные вспомогательные транспортные средства!" Но возникла одна проблема. Humvee не мог делать то, что мог M274 Mule, поскольку у него не было достаточно места для грузов, а также возможности быть транспортом с открытым верхом, как Mule, и это вызвало серьезные проблемы, из-за чего американская армия была вынуждена искать замену этому основанному на Willys автомобилю.

И куда они обратились? К чёрту собачьему, к John Deere.

Я, честно говоря, не знал, что John Deere является оборонным подрядчиком, пока сегодня не начал изучать M274 Mule. Но компания сделала нечто невероятное. Большинство из вас, вероятно, знакомы с широко используемым в компании Gator UTV. Его используют фермеры, парковые службы, компании по уходу за газонами, гольф-поля и многие другие для самых разных проектов и целей. Черт, я сам использовал его в далекие дни, когда работал в местной парковой службе (Это было менее смешно, чем "Парки и зоны отдыха", но всё же было очень весело).

Но Gator не то, что я представлял себе под военной машиной, особенно в своем зеленом и желтом исполнении John Deere. Однако John Deere посчитал иначе и предоставил военным M-Gator, полностью оборудованную военную версию, которая мне абсолютно нравится.

Согласно историческим данным, первый Gator, поступивший на вооружение, фактически не был предоставлен компанией или ведомством обороны. Первый Gator был обычной моделью, привезенной в Боснию 261-м медицинским батальоном 44-й медицинской бригады и покрашен в камуфляж. Затем его использовали для транспортировки грузов, оружия, персонала и раненых. Но Gator работал настолько хорошо и приобрел такую известность среди военнослужащих, что в конечном итоге вмешалось ведомство обороны и заключило контракт с John Deere на M-Gator, в конечном итоге заменив M274 Mule, который они настолько поспешно уничтожили.

Один из старых пресс-релизов цитирует полковника Фредерика Гербера, командующего 55-й медицинской группой (воздушно-десантной) в Форт-Брэгге, говорящего: "Он безупречно функционирует при эвакуации раненых с позиций. И я могу купить восемь [Gator] за цену одного Humvee." С тех пор он был развернут по всему миру, включая Афганистан и Ирак, и по сей день используется.

Текущий M-Gator работает на трехцилиндровом дизельном двигателе и имеет конфигурацию с шестью колесами. Мощность около 20 лошадиных сил, но он может ехать куда угодно, имеет грузоподъемность 1000 фунтов, а также способен буксировать до 1400 фунтов. Он может разгоняться до 20 миль в час как вперед, так и назад, что делает его довольно ловким на поле боя.

У него также есть крепление для винтовки, он может храниться на борту самолетов и даже имеет держатели для чашек. Может ли этот UTV спеть "Кровь на рейсах"? Я думаю, да.

Сможет ли M-Gator прожить почти 40-летний период службы M274? Время покажет. Но с учетом технических характеристик, любви и возможностей, у него есть все шансы.