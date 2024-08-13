Объединение автосборщиков США подает иск о нарушении трудовых прав против Илона Маска и Дональда Трампа

Президент компании Tesla Илон Маск и бывший президент Дональд Трамп провели двухчасовую совместную конференцию на платформе X (ранее известной как Twitter). Об этом сообщили в United Auto Workers (UAW), которые заявили, что Маск и Трамп использовали язык, направленный на "угрозы и запугивание" работников, планирующих забастовку.

Под федеральными трудовыми законами увольнение работников, планирующих забастовку, считается незаконным.

Союз автомобильных работников (UAW) подает федеральные трудовые иски против президента Tesla Илона Маска и бывшего президента Дональда Трампа. В ходе совместной конференции в понедельник вечером на платформе социальных медиа X (ранее известной как Twitter), UAW заявил, что Маск и Трамп использовали язык, направленный на "угрозы и запугивание" работников.

"Ты — великолепный сокращатель," — сказал Трамп Маску во время двухчасовой беседы. "Я вижу, что ты делаешь. Ты заходишь, говоришь: 'Хотите уволиться?' И они устраивают забастовку." Трамп продолжил: "Я не буду называть название компании, но они устраивают забастовку, и ты говоришь: 'Это нормально, все вы ушли. Вы все ушли. Так что, каждый из вас ушел.'"

UAW отмечает, что увольнение работников по федеральному законодательству считается противозаконным, так же как и угрозы работникам, планирующим забастовку, согласно Закону о национальных трудовых отношениях. Президент UAW Шон Фейн заявил в заявлении, что такой вид языка против работников "отвратителен, незаконен и полностью предсказуем среди этих двух клоунов".

UAW и президент Шон Фейн недавно высказывались критически по отношению к Трампу. Фейн отметил в видео в понедельник, что "Дональд Трамп много говорит, но Камала Харрис действительно помогла автомобильным работникам". В том же видео UAW поддержал Камалу Харрис на пост президента США.