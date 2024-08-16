Первый Lamborghini с передним приводом - Temerario

Lamborghini представила свой новый «детский» суперкар Temerario. Неудивительно, это захватывающая машина. Вот несколько интересных фактов, которые Lamborghini раскрыла при запуске автомобиля в Монтерее.

В режиме электромобиля он приводится только передними колесами. Temerario дополняет свой 800-сильный битурбированный V-8 тремя электромоторами. Есть по одному для каждого переднего колеса и один между двигателем и восьмиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением. Мотор сзади прямо соединен с коленчатым валом, что означает, что он всегда вращается со скоростью двигателя. Между двигателем и мотором нет сцепления, поэтому для полностью электрического привода Temerario приводится передними колесами. Lamborghini не указывает дальность хода в режиме электромобиля для Temerario, но учитывая, что у него всего 3,8 кВт-ч батарея, мы предполагаем, что он не проедет очень далеко без включения V-8.

Давление наддува двигателя составляет 36 PSI. Получить 800 лошадиных сил из 4,0 литра и восьми цилиндров - нелегкая задача, поэтому Lamborghini увеличила давление турбонаддува до очень высоких 36 PSI. Турбины оборудованы датчиками скорости и электронными вентилями, что позволяет Lamborghini быть очень точным с уровнем давления, поддерживая турбины близко к пиковому без риска отказа. И если вы думаете, что будет задержка, три электромотора более чем заполнят пробел при разгонах турбин.

Фото: Motor1.com Lamborghini

Гибридная система практически идентична Revuelto. Два новых гибридных суперкара Lamborghini делят много общего. Они оба используют одинаковые аксиально-потоковые электромоторы, одинаковую батарейную установку и одну и ту же коробку передач, установленную боковым способом за двигателем. Основное различие между ними заключается в том, что в Revuelto задний мотор установлен сверху коробки передач и соединен с задними колесами через собственное сцепление. У Revuelto также нет задней передачи, так как задний ход обеспечивается исключительно электрической энергией. У Temerario есть традиционный задний ход. И, конечно, у Revuelto есть потрясающий 6,5-литровый атмосферный V-12.

Кулачковый механизм безопасен до 11 000 оборотов в минуту. Несмотря на то, что предельные обороты этого V-8 составляют 10 000 оборотов в минуту. Всегда хорошо иметь запас. Вместо использования гидравлических тарелок и шайб, Lamborghini выбрала роликовые пальцы. Это в основном металлические рокеры, закрывающие клапана. Это предотвращает плавающие клапана, что было бы проблемой для двигателя, работающего на таких высоких оборотах с обычным кулачковым механизмом. Эта технология обычно используется в спортивных мотоциклах и гоночных автомобилях.

Этот автомобиль удобен для высоких людей. За исключением Urus, Lamborghini никогда не славилась созданием просторных автомобилей. Но новая конструкция Temerario позволяет водителям ростом до 6 футов 6 дюймов сидеть в машине в шлеме. Однако Леброн Джеймс, ростом 6 футов 9 дюймов, не подходит.