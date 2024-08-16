Первый Lamborghini с передним приводом - Temerario

Lamborghini представила свой новый «детский» суперкар Temerario. Неудивительно, это захватывающая машина. Вот несколько интересных фактов, которые Lamborghini раскрыла при запуске автомобиля в Монтерее.
В режиме электромобиля он приводится только передними колесами. Temerario дополняет свой 800-сильный битурбированный V-8 тремя электромоторами. Есть по одному для каждого переднего колеса и один между двигателем и восьмиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением. Мотор сзади прямо соединен с коленчатым валом, что означает, что он всегда вращается со скоростью двигателя. Между двигателем и мотором нет сцепления, поэтому для полностью электрического привода Temerario приводится передними колесами. Lamborghini не указывает дальность хода в режиме электромобиля для Temerario, но учитывая, что у него всего 3,8 кВт-ч батарея, мы предполагаем, что он не проедет очень далеко без включения V-8.
Давление наддува двигателя составляет 36 PSI. Получить 800 лошадиных сил из 4,0 литра и восьми цилиндров - нелегкая задача, поэтому Lamborghini увеличила давление турбонаддува до очень высоких 36 PSI. Турбины оборудованы датчиками скорости и электронными вентилями, что позволяет Lamborghini быть очень точным с уровнем давления, поддерживая турбины близко к пиковому без риска отказа. И если вы думаете, что будет задержка, три электромотора более чем заполнят пробел при разгонах турбин.
Гибридная система практически идентична Revuelto. Два новых гибридных суперкара Lamborghini делят много общего. Они оба используют одинаковые аксиально-потоковые электромоторы, одинаковую батарейную установку и одну и ту же коробку передач, установленную боковым способом за двигателем. Основное различие между ними заключается в том, что в Revuelto задний мотор установлен сверху коробки передач и соединен с задними колесами через собственное сцепление. У Revuelto также нет задней передачи, так как задний ход обеспечивается исключительно электрической энергией. У Temerario есть традиционный задний ход. И, конечно, у Revuelto есть потрясающий 6,5-литровый атмосферный V-12.
Кулачковый механизм безопасен до 11 000 оборотов в минуту. Несмотря на то, что предельные обороты этого V-8 составляют 10 000 оборотов в минуту. Всегда хорошо иметь запас. Вместо использования гидравлических тарелок и шайб, Lamborghini выбрала роликовые пальцы. Это в основном металлические рокеры, закрывающие клапана. Это предотвращает плавающие клапана, что было бы проблемой для двигателя, работающего на таких высоких оборотах с обычным кулачковым механизмом. Эта технология обычно используется в спортивных мотоциклах и гоночных автомобилях.
Этот автомобиль удобен для высоких людей. За исключением Urus, Lamborghini никогда не славилась созданием просторных автомобилей. Но новая конструкция Temerario позволяет водителям ростом до 6 футов 6 дюймов сидеть в машине в шлеме. Однако Леброн Джеймс, ростом 6 футов 9 дюймов, не подходит.