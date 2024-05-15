Suzuki Jimny XL Heritage с крутыми ретро-графикой

Внедорожник Jimny остается недоступным для американского рынка, поскольку компания Suzuki не планирует возвращаться в Соединенные Штаты. Она покинула рынок в 2012 году из-за низких продаж. Тем временем японский автопроизводитель продолжает делать маленький внедорожник более желанным. В 2023 году была представлена увеличенная версия с пятью дверями, а теперь ему предстоит получить специальное издание.

В Австралии увеличенная версия Jimny получила название Jimny XL и выходит в свет в варианте Heritage. Автомобиль украшен ретро-графикой, которая отсылает к стилю 70-х, 80-х и 90-х годов, когда волосы были длинными, свобода - всё, и когда началась культовая популярность Jimny. Австралийские покупатели могут выбрать цвет кузова Bluish Black Pearl, Jungle Green, Granite Grey, White и Ivory. Последний цвет комбинируется с контрастной черной крышей.

Помимо графики Heritage, этот архаичный Jimny получил передние и задние красные крючковатые крылья. Это напоминает о трехдверной версии Jimny Heritage, которая была выпущена в прошлом году в Австралии. Тогда все 300 экземпляров были распроданы всего за два дня, поэтому Suzuki советует не терять времени и успеть приобрести его преемника. Предыдущее специальное издание ограничивалось 300 единицами, а пятидверная модель будет выпущена в количестве 500 штук.

Привод Jimny остается простым и понятным. Он оснащен 1,5-литровым атмосферным бензиновым двигателем, который работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач и постоянным полным приводом. Несмотря на скромные 101 лошадиную силу и 96 фунт-футов крутящего момента, этот милый ящик на колесах способен соперничать с Defender и Wrangler в сложных условиях.

Jimny XL Heritage укомплектован различными опциями, начиная от девятидюймового сенсорного экрана и заканчивая камерой заднего вида. Suzuki предлагает беспроводное подключение к Apple CarPlay и Android Auto. Кроме того, вы получите круиз-контроль, систему помощи при спуске с горы, автоматические LED-фары и датчики парковки сзади.

Suzuki просит доплатить 1 500 австралийских долларов за это специальное издание по сравнению со стандартной версией. Это на 3 000 AUD дороже, чем трехдверная модель прошлого года. Цена в 36 490 австралийских долларов соответствует примерно 24 200 долларам по текущему курсу обмена.

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