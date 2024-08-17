Научное обоснование за камерами на борту болидов Формулы-1 захватывает интерес

Все болиды Формулы-1 оснащены девятью камерами. На первый взгляд это может показаться избыточным, но с учетом непревзойденного покрытия, которым мы наслаждаемся при каждой трансляции, никаких жалоб возникнуть не может. Новое видео от F1 показывает науку того, как эти камеры передают видео с болида к нам в гостиные.

Самая узнаваемая камера находится в "T"-образной конструкции, установленной на каждом болиде Формулы-1. Она предоставляет зрителям вид сверху, направленный вперед, который часто используется трансляциями. Есть две передние камеры, установленные прямо на носу болида, и одна задняя камера, установленная на задней конструкции ударопоглощающего элемента. Есть две дополнительные камеры, установленные с обеих сторон шасси за спиной гонщика, камера, смотрящая на гонщика в кокпите, и камера 360 градусов на кузове перед гонщиком. Даже в шлеме каждого гонщика есть камера.

Все эти камеры имеют собственный процессор, который определяет, следует ли работать от энергии, подаваемой от болида, или от внутренней батареи. Это означает, что даже когда машина выключена или попала в аварию, они всё равно могут записывать видео в течение 15-20 минут. Когда они работают в нормальном режиме, видео передается из болида через Интерфейсный блок Формулы-1, или FIU. Он записывает всё видео и позволяет редакторам настраивать аудио для лучшего обслуживания зрителей.

Камера в шлеме — пожалуй, самая впечатляющая камера из всего набора — особенно сложная. F1 должна сотрудничать с каждым производителем шлемов, чтобы прикрепить объектив к правой стороне головы гонщика и встроить процессор в боковую часть шлема. Она подключена к болиду через кабель, который свисает с шлема и соединяется с электропроводкой болида.

Камеры — не единственное средство, которое используют репортёры для захвата действий на трассе. На каждом болиде Формулы-1 также установлены два микрофона на кузове для записи звука двигателя или звука аварии. И, согласно менеджеру камер на борту Дино Леоне, F1 планирует добавить еще больше в ближайшем будущем.