Renault 5 - идеальный автомобиль для начала революции в области электромобилей

Уже целых 15 лет, как в автосалонах Великобритании появились первые электромобили. С первого дня я был осторожно оптимистичным поклонником. Однако нельзя отрицать, что некоторые негативные моменты - от высоких цен и проблем с запасом хода до недостаточно развитой сети зарядок - затормозили революцию в сфере электромобилей.

Не волнуйтесь. Напомните себе, что пока еще рано, и потенциальным покупателям чистых электромобилей нет необходимости спешить с покупкой. Тем более что ассортимент становится все более широким и доступным с каждым днем.

Тем не менее, я готов пойти на риск и сказать с чистой совестью, что вам следует немедленно познакомиться поближе с тем, что я профессионально и лично считаю самым убедительным и авторитетным чисто электрическим автомобилем, когда-либо появлявшимся на продажу в Британии.

Когда мне впервые вручили ключи от полностью нового Renault 5 на секретной испытательной трассе прошлым летом, меня поразили его дизайн как пример простоты и минимализма, искренность и характер, а также уровень развлекательности, который он предложил.

Искренне и удивительно, я был очарован, почти очарован - как и посетители Британского автосалона, где представители общественности и професси автомобильной отрасли одобрили R5. Исходя из этого, я и мои коллеги-судьи и члены жюри в международной организации Лучшие автомобили года (Best COTY) назвали R5 Чемпионом мира среди новых автомобилей 2024/2025 года.