Появление гиперкара Red Bull RB17 на Фестивале скорости в Гудвуде в этом году

Главный технический директор Red Bull Racing Эдриан Ньюи покидает команду в 2025 году после 18 лет и 13 чемпионатов. Но это не означает, что созданный им гиперкар RB17 только для трека снимается со стола. Ньюи заявил, что он завершит разработку автомобиля к его дебюту позже в этом году.

"Мы подходим к завершающим этапам разработки RB17," - сказал Ньюи в заявлении. "Так что весь оставшийся период моей работы в команде будет связан именно с этим проектом".

Red Bull подтвердила эту информацию, сказав: "Адриан будет фокусироваться на завершении и выпуске первого гиперкара Red Bull, его долгожданный RB17 должен быть представлен на Фестивале скорости в Гудвуде в июле".

Гиперкар Red Bull RB17 будет предназначен исключительно для трека, согласно сообщениям, автомобиль будет иметь 1 000-сильный V-10 двигатель, разгоняющийся до невероятных 15 000 оборотов в минуту, с электромотором, обеспечивающим дополнительные 200 лошадиных сил.

Говорят, что автомобиль будет весить менее 2 000 фунтов, и, как сообщается, сможет показывать времена круга, сравнимые с болидом Формулы-1. Пиковое аэродинамическое усилие оценивается в 3 747 фунтов на скорости 150 миль в час и удивительных 2 000 фунтов на скорости всего 120 миль в час. Red Bull планирует выпустить всего 50 экземпляров RB17, и каждый из них будет стоить около 6,3 миллиона долларов.