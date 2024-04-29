Ram Classic Pickup Truck не будет продаваться в Канаде с 2024 года

Вопрос о том, переживет ли он за пределами Соединенных Штатов после 2024 года, остается открытым.

Что касается канадских покупателей, имеющийся в наличии ассортимент пикапов Ram Classic — все они модели 2023 года выпуска — будет продаваться в течение года. Стандартные Ram в комплектациях 1500, 2500 и 3500 также доступны в качестве моделей 2024 года. В США производство Ram Classic уже подтверждено на 2024 модельный год, где он будет продаваться наряду с обновленными грузовиками 2025 года уже в этом году.

Может ли это стать началом конца для Ram Classic? Предлагаются всего две комплектации из 16-летнего пикапа, а именно ориентированный на работу Tradesman и тематический внедорожник Warlock. Обе комплектации предлагают покупателям выбор размера кабины, размера кузова и мощности V-6 или V-8 под капотом. Здесь кроется потенциальный смертный приговор для Ram Classic, а именно V-8.

После 2024 года Hemi умрет, поэтому если Ram решит не обновлять старый пикап новым турбированным рядным шестизаголовочным двигателем — что кажется противоречивым для чего-то, что называется Classic — покупатели смогут получить только 3,6-литровый Pentastar V-6. С 305 лошадиных сил и 269 фунт-футов крутящего момента он, безусловно, способен приводить в движение полноразмерный пикап. Но грузоподъемность снизится до 7 540 фунтов по сравнению с более чем 11 000 фунтов для нового рядного шестицилиндрового и исчезающего Hemi.

Основы Ram Classic уходят в 2008 год, когда Ram все еще был частью Dodge. Представитель Ram отказался комментировать будущее производства Classic для США, но учитывая исчезновение Hemi и уже сокращенное производство для Канады, вероятно, это лишь вопрос времени до того, как старый грузовик сделает последний поклон перед тем, как уйти в заходящее солнце.