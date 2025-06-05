Теперь вы контролируете энергию тысяч водителей автомобилей в Великобритании

На прошлой неделе я получил интересное письмо от читателя, который прокомментировал недавний долгосрочный отчет об одномоторном автомобиле Volvo EC40, который я в настоящее время вожу.

Оказалось, что наш читатель, заядлый автолюбитель по имени Дерек Данторн, владеет версией Volvo EC40 с двумя моторами, и хотя его автомобиль имеет другую спецификацию по сравнению с моим, и представляет собой некоторый апгрейд, у нас много общих мнений.

Дерек в восторге от интерьера, говоря мне, что "интерфейс на базе Android - блестящий, легкий в использовании и абсолютно логичный - хотя, как и многие, я предпочел бы ручки для регулировки отопления и вентиляции".

Он также дал мне некоторую информацию о своем выборе при покупке. Перейдя от нескольких Porsche Macan, этот автомобиль стал для него - представьте себе - 56-м по счету. Особо его впечатлили качество и отделка интерьера Volvo; по его мнению, это не совсем соответствует стандартам Porsche, но лучше, чем корейские альтернативы. Изначально он рассматривал более маленькую и новую модель EX30, но обнаружил, что предпочитает более традиционные дисплеи водителя у EC40, с чем, кстати, согласен и я.

Оказалось, что мы даже получаем одинаковый расход электроэнергии на киловатт-час. Но по-настоящему интересная информация от Дерека была за пределами того, что может предложить наш долгосрочный отчет. Оказалось, что он купил автомобиль, которому было шесть месяцев, с пробегом 1800 миль, со скидкой 33 процента от новой цены и кредитом с правом выкупа на три процента (для защиты от депрециации). Его впечатлила политика обмена подержанных автомобилей Volvo на 30 дней, и, как выяснилось, это был хороший выбор, потому что он фактически воспользовался этой услугой. Недоволен своим первым автомобилем по ряду причин, он вернул его, и компания вернула ему деньги и позволила выбрать другой, которым он сейчас и в восторге.

Что касается эксплуатационных расходов, его затраты в разы меньше моих. Он использует тариф Octopus Energy Intelligent Go, который позволяет ему заряжать автомобиль ночью по 7,0 пенса за киловатт-час. Это означает, что он потратил около £120 на электроэнергию за 12 месяцев и примерно 4000 миль. Как многие, он никогда не нуждался в использовании общественных зарядных станций, поскольку все его поездки не превышают 200 миль, которые Volvo может легко преодолеть.

В цифровую эпоху мы часто слышим о избытке информации, но письмо Дерека и контекст его покупки и текущего опыта действительно демонстрируют мощь информации для покупателей автомобилей. Именно об этом идет речь в нашем ежегодном опросе Driver Power: реальный опыт от реальных водителей.

Следующей неделе вы сможете прочитать результаты 2025 года, но пока "будьте похожи на Дерека". Заполните последний опрос, который внесет свой вклад в результаты следующего года, потому что, очевидно, никогда не бывает слишком много информации, когда дело доходит до смены автомобиля. Нам нужна вся помощь, которую мы можем получить, как от экспертов, так и от тех, кто уже ездит на тех автомобилях, которые мы рассматриваем.