Первоначальный Ford Mustang, выступавший пилотом на «Индианаполис», был оборудован двигателем гоночного GT40

Билл Форд привез редкий автомобиль Ford Mustang Indy Pace Car 1964.5 на передачу Jay Leno's Garage.

Это настоящий автомобиль, который возглавил поле на Indianapolis 500 в 1964 году.

Чтобы соответствовать требованиям скорости для Pace Car, он был оснащен ослабленным двигателем от гоночного автомобиля Mark I Ford GT40.

Самые ранние модели Ford Mustang считаются моделями 1964.5, так как они поступили в продажу в апреле 1964 года, в то же время, когда автомобиль дебютировал. Один из них был знаменито продан за пару дней до официального представления, но у него было далеко не столько лошадиных сил, как у этого автомобиля. Это потому, что под его капотом установлен ослабленный двигатель Ford GT40, чтобы возглавить группу на Indianapolis 500 в 1964 году.

Этот автомобиль не является одним из нескольких реплик автомобилей Pace Car Mustang, созданных в те дни. Это настоящий автомобиль, использовавшийся на треке в Индианаполисе. Исполнительный председатель компании Ford Билл Форд недавно привез особенный 'Stang на передачу Jay Leno's Garage, где он поделился историей о том, как этот Mustang раннего производства стал реальностью.

"Практически все в этом автомобиле было изменено для гонки в Инди", - рассказывает Форд Лено в видео. "Обычный Mustang просто не мог разогнаться до необходимой скорости, которая составляла 140 миль в час. В те дни это было необходимо для Pace Car".

Так что за месяц до дня гонки три Mustang 1964.5 были выбраны и отправлены в Holman-Moody в Северную Каролину для модификации. Стандартный 164-сильный 260-кубовый V-8 был заменен ослабленной версией двигателя Ford GT40 289 куб. дюймов. По словам Форда, мощность увеличилась до 450 лошадиных сил, а модифицированная механическая коробка передач была установлена для работы с этим.

При первом взгляде на автомобиль он не отличается от других ранних кабриолетов Mustang, включая колеса. Однако, когда Лено заводит его, слышен характерный рокот старого GT40. Как обычно, он уезжает на нем с Фордом на пассажирском сидении, но они не кружат по улицам Калифорнии. По крайней мере, не сразу - нас ждут несколько кругов вокруг активного аэропорта, прежде чем дуэт отправится в город. Возможно, мистер Форд был немного нервничает, ведя бесценный Mustang Pace Car в калифорнийское движение. Из трех оригинальных автомобилей, этот единственный сохранился.

В любом случае, мы рады, что видеокамеры сопровождали это путешествие. Расслабьтесь, прибавьте громкость и наслаждайтесь приятными звуками культового автомобиля с очень классным двигателем.