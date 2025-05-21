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Новый Nissan Micra вернулся! Новый компактный автомобиль прибыл с электрической силой и множеством обаяния.

Новый Nissan Micra: EV-трансформация и платформа Renault 5. Выбор между 52kWh и 40kWh батареями, мощностью 152bhp или 120bhp, старт от £25,000. ожидается в 2025 году.
РедакцияР
Редакция
21.05.2025, 10:32·2 мин
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Фото: autoexpress

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Представляем вам поразительно новый Nissan Micra, иконический супермини, который преобразился из простого, недорогого супермини с двигателем во внутреннем сгорании в куда более крупный и утонченный электромобиль. Однако, если вы отойдете на шаг назад и посмотрите за его крупными светящимися очками, то заметите, что он имеет определенное сходство с новым Renault 5, с которым он делит одну и ту же платформу.

Но это совсем не плохо, ведь новый Renault 5 - один из наших любимых супермини. Так что, хотя новой Micra может немного не хватать оригинальности, у Nissan было блестящее основание для работы, когда они сделали свой совершенно новый автомобиль, который придется по вкусу клиентам, ищущим недорогой, просторный и хорошо спроектированный автомобиль с электрической силовой установкой.

Новая Micra появится в конце 2025 года, и хотя цены в Великобритании еще не были объявлены, мы ожидаем, что они будут схожи с ценами на своего французского кузена, начиная примерно от £25,000 и заканчивая немного менее чем £32,000.

Новые силовые установки Nissan Micra

Nissan предложит Micra сразу с двумя силовыми установками, обе с одним передним двигателем с одним из двух размеров батарей. Первая модель оснащена батареей емкостью 52 кВтч, которая питает 152-сильный двигатель передних колес, повторяя R5, на котором она основана. Nissan еще не объявил официальных показателей производительности, но новый автомобиль должен сравняться со своей родственницей Renault с временем разгона 0-100 км/ч восемь секунд.

Фото: autoexpress

Кроме того, Nissan также предложит модель с батареей на 40 кВтч, сопоставленную с немного менее мощным 120-сильным электромотором. Время разгона 0-100 км/ч у этой модели немного медленнее, девять секунд, но это все равно впечатляющий показатель для супермини.

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