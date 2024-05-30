Новый Subaru WRX tS все еще не STI.

Subaru уже заявила, что не планирует выпускать версию STI для этого поколения WRX. Печально! Однако автопроизводитель с удовольствием представляет другие модели WRX с небольшими улучшениями, которые далеко не такие хорошие, как оригинал. В 2023 году Subaru представила WRX TR, а сегодня мы впервые можем взглянуть на новый WRX tS.

Без очков можно было бы подумать, что WRX tS – это STI на расстоянии. Внешность имеет знакомый синий цвет краски, значок WRX на решетке красный, и даже улучшенные тормоза украшены бронзовой краской – подпись Subaru. Но не волнуйтесь, здесь есть и реальные улучшения производительности.

Так же, как и WRX TR, модель tS была настроена дивизией STI от Subaru. В ней установлены электронно управляемые демпферы для спортивного вождения, регулируемые режимы езды, позаимствованные у модели GT (включая режим Sport), и высокопроизводительные тормоза Brembo для лучшего торможения. Улучшенные роторы сопряжены с шестипоршневыми суппортами спереди и двухпоршневыми суппортами сзади. Новые шины Bridgestone Potenza S007 (245/35) обтягивают 19-дюймовые колеса.

То, что не меняется, – двигатель. Под капотом такой же турбированный 2,4-литровый четырехцилиндровый двигатель, что и в каждой модели WRX. Он выдает 271 лошадиную силу и 258 фунт-футов крутящего момента, в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач.

Салон украшает новый 12,3-дюймовый цифровой инструментальный щиток, который сочетается с вертикально ориентированным 11,6-дюймовым сенсорным дисплеем. Сиденья – спортивные бакеты Recaro, обтянутые черной искусственной замшей с синими акцентами, а на подголовниках есть логотипы WRX tS. Как и в каждой современной модели WRX, вы также получаете технологию безопасности EyeSight от Subaru, с функциями, такими как адаптивный круиз-контроль, предупреждение о выходе за пределы полосы и многое другое.

Subaru не сообщает, сколько стоит WRX tS, но подтвердила, что эта модель заменит TR. WRX tS поступит в продажу в начале 2025 года.

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