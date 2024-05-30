Главная Новости Новый Subaru WRX tS все еще не STI.
Новости

Новый Subaru WRX tS все еще не STI.

Subaru уже заявила, что не планирует выпускать версию STI для этого поколения WRX. Печально! Однако автопроизводитель с удовольствием представляет другие модели WRX с небольшими улучшениями, которые далеко не такие хорошие, как оригинал.
РедакцияР
Редакция
30.05.2024, 16:01·2 мин
single
Фото: Motor1.com

Subaru уже заявила, что не планирует выпускать версию STI для этого поколения WRX. Печально! Однако автопроизводитель с удовольствием представляет другие модели WRX с небольшими улучшениями, которые далеко не такие хорошие, как оригинал. В 2023 году Subaru представила WRX TR, а сегодня мы впервые можем взглянуть на новый WRX tS.

Без очков можно было бы подумать, что WRX tS – это STI на расстоянии. Внешность имеет знакомый синий цвет краски, значок WRX на решетке красный, и даже улучшенные тормоза украшены бронзовой краской – подпись Subaru. Но не волнуйтесь, здесь есть и реальные улучшения производительности.

Так же, как и WRX TR, модель tS была настроена дивизией STI от Subaru. В ней установлены электронно управляемые демпферы для спортивного вождения, регулируемые режимы езды, позаимствованные у модели GT (включая режим Sport), и высокопроизводительные тормоза Brembo для лучшего торможения. Улучшенные роторы сопряжены с шестипоршневыми суппортами спереди и двухпоршневыми суппортами сзади. Новые шины Bridgestone Potenza S007 (245/35) обтягивают 19-дюймовые колеса.

То, что не меняется, – двигатель. Под капотом такой же турбированный 2,4-литровый четырехцилиндровый двигатель, что и в каждой модели WRX. Он выдает 271 лошадиную силу и 258 фунт-футов крутящего момента, в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач.

Салон украшает новый 12,3-дюймовый цифровой инструментальный щиток, который сочетается с вертикально ориентированным 11,6-дюймовым сенсорным дисплеем. Сиденья – спортивные бакеты Recaro, обтянутые черной искусственной замшей с синими акцентами, а на подголовниках есть логотипы WRX tS. Как и в каждой современной модели WRX, вы также получаете технологию безопасности EyeSight от Subaru, с функциями, такими как адаптивный круиз-контроль, предупреждение о выходе за пределы полосы и многое другое.

Subaru не сообщает, сколько стоит WRX tS, но подтвердила, что эта модель заменит TR. WRX tS поступит в продажу в начале 2025 года.

Получайте лучшие новости, обзоры, статьи и многое другое прямо в свой почтовый ящик ежедневно.

Зарегистрируйтесь
Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашей
Политикой конфиденциальности и Условиями использования.

Источник

Нравится нашим читателям

Новости

"«Калашников» анонсировал выпуск электрического ретро-мотоцикла ИЖ-49"

Редакция·11.04.2024
Новости

"Volvo назвала свои два кроссовера иначе. Как они теперь называются?"

Демид Поршнев·20.02.2024
Новости

Skoda Octavia из КНР теперь можно купить в России

Редакция·19.01.2024
Новости

"Jeep отзывает внедорожник Cherokee 2022 из-за проблем с сигналами поворота"

Иннокентий Петров·03.04.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация