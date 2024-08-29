Новый Mercedes без крыши выходит на улицы

Запомните слово "Мифос", потому что оно олицетворяет новую линейку ультраэксклюзивных моделей Mercedes. Первым в этой серии стал AMG SL, у которого полностью срезали крышу. Также были потеряны передние стойки и лобовое стекло, придав Sport Leicht особый вид. После мировой премьеры в мае на мероприятии в Монако PureSpeed теперь вышел на улицы.

Новые изображения показывают AMG PureSpeed в открытом доступе во время финального тестирования на общественных дорогах. Программа испытаний составляет более 1 864 миль, что кажется не так уж и много. Ведь это модифицированный SL, а не совершенно новый автомобиль. Теперь тестовые заезды проводятся на различных дорогах северной Италии. Затем прототипы будут оценены на легендарной трассе Нардо, принадлежащей Porsche Engineering, полностью принадлежащему компании Weissach дочернему подразделению компании, которое дало нам 911.

Для тех, кто имел удовольствие познакомиться с SLR Stirling Moss, новый AMG PureSpeed не кажется на том же уровне волнения. Он действительно отличается от 99% всех автомобилей на рынке, но данная формула была использована другими брендами с момента запуска в 2009 году безкрышечного SLR. Примеры включают в себя McLaren Elva, Lamborghini SC20, Ferrari Monza SP1/SP2 и Aston Martin V12 Speedster.

Mercedes решил замаскировать прототипы, но они кажутся практически идентичными тому автомобилю, который мы видели несколько месяцев назад. Стойка безопасности, вдохновленная Формулой 1, состоящая из аэродинамической изогнутой панели, все еще на месте. Два шлема идут в комплекте с приобретением этого открытого SL.

У PureSpeed может не быть такого воздействия, как у SLR Stirling Moss, но он обязательно привлечет внимание, если владельцы будут на нем ездить, а не держать в гараже. Мы уже представляем, как через десятилетия некоторые из них будут продаваться на аукционах за сумасшедшие деньги с минимальным пробегом.

Однако PureSpeed не будет таким эксклюзивным, как SLR Stirling Moss, произведенных всего 75 единиц. Mercedes-AMG намерена выпустить 250 экземпляров своей первой модели Mythos и продать их «энтузиастам и коллекционерам». Для реализации "уникальной вождя для ценителей" трехлучевая звезда сотрудничала с Pininfarina, воспользовавшись его опытом в создании моделей специализированного низкотиражного производства.

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