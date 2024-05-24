Новый Ram 1200 на самом деле вовсе не Ram

В 2024 году практика бейджинга продолжает жить и процветать, и Ram 1200 — яркий пример автомобиля, страдающего расстройством личности. Он является среднеразмерным пикапом, связанным с Peugeot Landtrek и Fiat Titano, оба продаваемые компанией Stellantis в разных частях мира. Однако исходы для этих трех пикапов — в Китае, где будет производиться новый 1200.

Трио основано на Changan Kaicene F70, разработанном Changan Automobile и бывшей группой PSA, прежде чем та объединилась с FCA для создания Stellantis. Последний рамный грузовик будет продаваться в Мексике, но не появится в Соединенных Штатах, где Rampage все еще остается определенным, но неизвестным. Ram еще не официально объявила о новом 1200, но мексиканское издание Auto Cosmos располагает всей информацией и изображениями полной линейки. Активы были опубликованы местным дилером Mirador Automotriz.

В основе Ram 1200 2025 года — турбированный 2,4-литровый бензиновый двигатель мощностью 207 лошадиных сил и 236 фунт-футов крутящего момента. Он работает с шестиступенчатой механической коробкой передач или автоматом с таким же количеством передач. Большинство комплектаций застряли с 4x2, а верхний Laramie получил конфигурацию 4x4.

В Мексике будут предлагаться версии с одной и двойной кабиной, где новый Ram 1200 появится в вариантах Tradesman, Bighorn и Laramie. У базовой модели максимальная грузоподъемность составит 2645 фунтов, а сможет буксировать до 6614 фунтов.

Цены, как сообщается, начнутся от эквивалента $26 600 и достигнут до $40 000. Официальный дебют, вероятно, уже близок, так как начало продаж запланировано на следующий месяц. Новый Ram 1200 выйдет на конкуренцию с Toyota Hilux, Nissan Frontier и Chevrolet S10 Max. Последний также является случаем ребрендинга через китайскую компанию SAIC, так как на самом деле это Maxus T70.

Хотя 1200 не появится в США, американцы все равно могут получить более компактный пикап. В октябре 2023 года вице-президент UAW Рич Бойер заявил, что среднеразмерный грузовик будет производиться на заводе Stellantis в Белвидере, штат Иллинойс. Однако, обратившись к Ram, представитель компании отказался комментировать.

И напоследок, стоит отметить, что 1200 не единственный грузовик Ram, не представленный на американском рынке. Также есть компактный 1000 на основе Fiat Toro и еще меньший 700 на основе Fiat Strada.

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