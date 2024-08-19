Новый Nissan Rogue Rock Creek получил обновления для бездорожья

Новый уровень отделки, ориентированный на любителей активного отдыха, повторяет концепцию, предложенную для более крупного Pathfinder.

Не стоит ожидать портальных мостов или других радикальных улучшений, так как Rock Creek имеет скромные изменения для передвижения вдали от проторенных дорог. 17-дюймовые матово-черные диски обуты в шины Falken Wild Peak всех типов рельефа 235/65 R17. Стандартная система полного привода, установленная на этот новый вариант Rogue, снабжена системой управления спуском с горы, обеспечивающей плавное движение при спуске по крутым склонам за счет поддержания постоянной скорости.

Для придания дополнительной привлекательности Nissan добавляет режим Off-Road View, который работает на скоростях до 12 миль в час. Его задача - помочь избежать препятствий, которые в других условиях было бы трудно заметить при движении по сложному рельефу. Этот комплектационный элемент включен в стандартное оснащение и является эксклюзивным для Rock Creek, который также имеет дополнительные настройки. Они включают глянцевую черную решетку и крышки боковых зеркал, акценты цвета Lava Red и трубчатую крышу для багажа. Цвета кузова ограничены Everest White, Super Black, Boulder Gray и привлекательный Baja Storm.

Зайдя внутрь, Rogue Rock Creek за $36 810 оснащается водоотталкивающей кожзаменителем обивкой и дополнительными акцентами цвета Lava Red, а также черной глянцевой отделкой панели приборов. Обогреваемые передние сиденья входят в стандартное оснащение, а также розетка переменного тока 12 вольт в багажном отделении.

Пакет Premium за $800 добавляет различные приятные мелочи, такие как подогреваемый руль, беспроводную зарядку, четырехпозиционное регулирование пассажирского сиденья. Также предусмотрен электропривод задней двери багажника, подсветка салона светодиодными лампами и функция запоминания положения зеркал и сиденья водителя.

Помимо Rock Creek, в 2025 году Rogue предлагает опциональный ProPILOT Assist 2.1 для версий SL и Platinum, позволяющий управлять автомобилем без использования рук при движении по однополосным автомагистралям. При активации система может управлять ускорением, рулевым управлением и торможением. Те же две версии оборудованы более продвинутой системой кругового обзора с трехмерным вращением, что должно упростить маневрирование автомобилем на тесных участках.

Если добавить опциональный пакет Technology за $3 200, зарезервированный для версий SL и Platinum, Rogue станет первым Nissan, продаваемым в США с «прозрачным» капотом. Этот пакет также включает камеру Front Wide View с углом обзора 176 градусов.

Независимо от комплектации, все модели Rogue полагаются на 1,5-литровый турбированный бензиновый двигатель мощностью 201 лошадиная сила и 225 фунт-футов крутящего момента. Трехцилиндровый агрегат использует технологию переменного сжатия и передает мощность на передние колеса или обе оси с помощью вариатора.

Модель

Цена (с учетом доставки и обработки)

Rogue S FWD - $30 620

Rogue SV FWD - $32 360

Rogue SL FWD - $37 480

Rogue Platinum FWD - $40 910

Rogue S AWD - $32 020

Rogue SV AWD - $33 760

Rogue Rock Creek AWD - $36 810

Rogue SL AWD - $38 880

Rogue Platinum AWD - $42 310