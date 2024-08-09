Новый Kia K8: смелый седан в мире SUV

Компания Kia прекратила продажи седана Cadenza в Соединенных Штатах в 2021 году, однако позже в том же году был запущен его преемник в Южной Корее. На внутреннем рынке этот большой седан был известен как K7, но для последнего поколения автомобиль перешел на обозначение K8. И вот теперь мы видим обновленную версию. В лучших традициях Kia изменения значительны, хотя это технически всего лишь рестайлинг.

Переходя к новому дизайну Kia, K8 получил вертикальные фары, что делает автомобиль более футуристичным. Передняя часть была полностью переделана по сравнению с предыдущей моделью, а теперь широкая светодиодная полоса соединяет фары. Kia также переместила свой логотип с бампера на нижнюю часть капота.

Изменения сзади менее очевидны, но мы рады сообщить, что отвратительные фейковые выхлопные трубы теперь остались в прошлом. Фонари задние фары, кажется, остались прежними, в то время как передний и задний бамперы после рестайлинга выглядят более аккуратно. Необычно для рестайлинга, передний и задний свес стали немного длиннее после изменений бамперов.

Зайдя внутрь, можно заметить значительные изменения. Переработанные климатические узлы теперь находятся под центральными воздушными отверстиями. Kia добавила больше мягких материалов и светодиодную подсветку, которая проходит по всей панели приборов. На заднем сиденье фиксаторы ремней безопасности светятся. Говоря о безопасности, все версии оснащены 10 подушками безопасности в стандартной комплектации. Кроме того, фары имеют адаптивный дальний свет, который частично затухает, чтобы не беспокоить встречных водителей.

Если вы помните, что прекративший свое существование Cadenza продавался исключительно с передним приводом. K8 предлагается в Корее с момента запуска с возможностью выбора полного привода. Мощность обеспечивается четырехцилиндровым 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 195 л.с. и крутящим моментом 183 фунт-фут для базовой модели. Если вам нужно больше мощности, то есть более крупный V-образный 6-цилиндровый 3,5-литровый двигатель мощностью 296 л.с. и крутящим моментом 265 фунт-фут. Только последний доступен с полным приводом.

В качестве альтернативы покупатели могут выбрать 3,5 LPI, что означает впрыск жидкого пропана. У этой версии мощность составляет 237 л.с. и крутящий момент 231 фунт-фут. Последний доступный тип силовой установки - гибридный 1,6-литровый агрегат мощностью 227 л.с. и крутящим моментом 258 фунт-фут.

Хотя Kia называет 2025 K8 размером с BMW 5 Series "Бесценным", роскошный седан все же имеет ценник. Самая дешевая модель стоит эквивалентно примерно 27 300 долларов по текущему курсу, что кажется вполне разумным. Даже верхняя комплектация кажется хорошим предложением по цене в 37 800 долларов.

Все версии, за исключением гибридной, поступят в продажу в этом месяце. Электрифицированная модель появится позже, как только Kia получит необходимую сертификацию.