Новый Dodge Charger может получить аэродинамические закрылки в стиле Pagani

Инженеры компании Dodge задумались о добавлении активной аэродинамики к следующему поколению Charger. Новая патентная заявка от FCA US детализирует систему аэрофойля, интегрированную в R-крыло на переднем крае капота. Автопроизводитель разработал ее для снижения аэродинамического сопротивления и подъема передней части, хотя неясно, будет ли эта функция внедрена в производство.

Крыло, поддерживаемое центральным стойкой, помогает направлять воздух над автомобилем. Новая аэродинамическая система, показанная в патенте, добавляет активные закрылки к уравнению, регулируя поток воздуха по мере необходимости. Это не новая идея, так как автомобили, такие как Pagani Huayra и Ferrari 12Cilindri, имеют схожую технологию.

Закрылки могут двигаться как одно целое или независимо друг от друга, позволяя системе помогать при торможении или в определенных условиях езды, таких как повороты на высокой скорости. Они могут работать с системой подвески Charger и изменять свой угол в зависимости от режима вождения, скорости автомобиля и условий окружающей среды, таких как температура воздуха. Или их можно настроить вручную.

У Dodge многое предстоит доказать с новым Charger. Отсутствие двигателя Hemi V-8 не порадует энтузиастов, также как и выбор варианта с электрической батареей. Однако, похоже, что марка серьезно относится к возможностям автомобиля в плане производительности, если разрабатывает активную аэродинамику для модели.

Мы знаем, что Dodge готовит вариант Banshee с архитектурой 800 вольт, но он не появится до следующего года. Это был бы идеальный кандидат для такой аэродинамической системы, если Banshee станет конечной формой модели. Самый мощный Charger Daytona EV развивает 670 лошадиных сил, поэтому что-то более мощное, чем он, могло бы использовать как можно больше аэродинамической помощи на треке.

Получайте лучшие новости, обзоры, статьи и многое другое прямо в свой почтовый ящик ежедневно.