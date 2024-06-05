Новый BMW M135: горячий хэтчбек с 312 л.с., который не попадет в США

Европейцы могут похвастаться. Они не только получают Audi S3 Sportback и Mercedes-AMG A45, но и BMW M135i. Подразделение М переходит свой горячий хэтчбек на следующее поколение наряду с обычной моделью 1 серии. Четвертое поколение входной модели Мюнхена претерпело значительные косметические изменения, сохраняя архитектуру переднего привода.

Внешний дизайн эволюционировал, оставаясь немедленно узнаваемым как 1 серия, но с более острыми фарами. Сзади фары выглядят так, будто они были взяты из последнего X2. Производная M Performance получает квадро выхлопную систему, унаследованную от X1 M35i и X2 M35i. С новым хэтчбеком производитель сигнализирует начало конца буквы «i» (от «впрыска») в названиях его бензиновых моделей. Обратите внимание на заднюю дверь, и вы заметите, что теперь на ней написано только M135.

Следуя последним дизайнерским тенденциям BMW, производительный вариант получает M-специфические крышки боковых зеркал, которые раньше были характерными для настоящих автомобилей М несколько лет назад. То же самое можно сказать про значок М на решетке радиатора. Даже значок М на пластиковой крышке двигателя с искусственным углеродным волокном. Не совсем М-модель получает свою долю глянцевой черной отделки, вместе с более зловещей решеткой с горизонтальными жалюзи.

Нормальная 1 серия, будь то с пакетом спортивного оборудования М или без него, имеет довольно странный дизайн решетки с переплетающимися вертикальными и косыми линиями. В то время как у большинства новых моделей BMW ручки дверей вровень с кузовом, 1er сохраняет традиционное расположение. В других местах это первый автомобиль компании, предлагающий контрастную черную крышу. Диаметр колес начинается с 17 дюймов и достигает 19 дюймов для M135, который также получает опциональные композитные тормоза.

Зайдя внутрь, салон значительно отличается от старой модели. 2025 1 серия получает информационно-развлекательную систему iDrive 9 от BMW с двумя экранами. Цифровой приборная панель имеет диагональ 10,25 дюйма, а сенсорный экран – 10,7 дюйма. Как и в других моделях с параллельными дисплеями, большинство обычных кнопок отсутствуют. Фактически, даже традиционная вращающаяся кнопка iDrive была удалена во имя минимализма (или экономии, в зависимости от вашего взгляда на жизнь).

Коренастая рычаг передач уступил место небольшому селектору для дальнейшего очищения салона. Семиступенчатая роботизированная коробка передач может быть заказана с лепестками переключения передач, которые являются стандартными на M135. Эта версия также получает обтекаемые передние сиденья с подсвеченной буквой M, как и в настоящих автомобилях M. Полностью веганский интерьер стандартен для нового поколения.

Модель M Lite 1 серии будет доступна с первого дня, оснащенная последней версией двигателя B48. Этот турбированный 2,0-литровый бензиновый агрегат будет развивать 296 лошадиных сил в странах ЕС, где действуют более строгие нормы выбросов. В других регионах BMW разблокирует полные 312 л.с.

Так уже происходит с механически родственными кроссоверами X1 M35i и X2 M35i. Крутящий момент составляет 295 фунт-футов, независимо от рынка. Достаточно мощности четырехцилиндрового двигателя для разгона до 100 км/ч за 4,9 секунды и электронно ограниченной максимальной скорости 250 км/ч.

Единственным другим бензиновым двигателем, доступным с момента выпуска, является слабенький 1,5-литровый турбированный трехцилиндровый агрегат в модели 120. Это гибридная силовая установка, оцененная в 168 л.с. и 206 фунт-футов. Базовая 1 серия разгоняется до 97 км/ч за 7,8 секунды и развивает скорость до 225 км/ч.

Также есть 120d с 2,0-литровым турбодизелем. Этот дизель, также с технологией 48V, обеспечивает 161 л.с. и 295 фунт-футов крутящего момента. Самая экономичная 1 серия разгоняется до 97 км/ч за 7,9 секунды и достигает 222 км/ч на полной скорости. Более дешевый 118d обходится 148 л.с. и 265 фунт-футов, обеспечивая разгон до 97 км/ч за 8,3 секунды и аналогичную максимальную скорость.

Как и раньше, нет плагин-гибридных или полностью электрических модификаций 1 серии. Следующая 2 серия Gran Coupe (F74) дебютирует позже в этом году с практически такими же техническими характеристиками, плюс визой в США. M235, вероятно, будет доступен с первого дня. Американцы получат разблокированную версию двигателя.

Тем временем новая 1er поступит в продажу в Европе в октябре, как только начнется производство в Лейпциге, Германия.

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