Новый Apple CarPlay может управлять гораздо большим количеством функций, чем раньше

Компания Apple показала предварительный просмотр своей системы CarPlay следующего поколения еще в 2022 году, и теперь она почти здесь. Компания подробно рассказала об этой популярной системе во время ежегодной всемирной конференции для разработчиков, и чтобы кратко изложить все технические аспекты одним словом, здесь речь идет об индивидуализации.

Это уже было известно, но теперь у нас есть более ясное представление о том, что это означает. Поскольку в большинстве новых автомобилей есть как минимум два экрана, CarPlay может использовать их все для интеграции таким образом, что это кажется встроенной системой производителя автомобиля. Это потому, что Apple приглашает автопроизводителей для совместной разработки интерфейса для создания опыта в стиле бренда, специфичного для каждого транспортного средства. Новый CarPlay разработан быть гибким, включая различные пространства для "динамического контента", который может быть заполнен в соответствии с потребностями производителя.

Эта гибкость также предоставляет возможности для настройки водителя. Дизайнер пользовательского интерфейса Apple CarPlay Бен Крик говорит об этом подробно в вышеуказанном видео, описывая, как можно настроить все, начиная от дизайна приборов до макетов информации, чтобы соответствовать индивидуальным предпочтениям. Платформа масштабируема и адаптируется к большинству размеров экранов и макетов. Хотите добавить дополнительные приборы на центральный экран? Разместить карты навигации на пассажирском экране? Apple CarPlay может это сделать, если ваш автомобиль поддерживает это.

Мы также узнаем, что интеграция CarPlay будет заходить гораздо дальше от стильных приборов и развлечений. Новая платформа может управлять системами автомобиля, такими как настройки климат-контроля, режимы вождения, настройки помощи водителю, управление камерой и многое другое. Но это не включено изначально. Как уже упоминалось ранее, эти более глубокие функции зависят от совместной разработки автопроизводителями своих систем для работы с CarPlay. И мы знаем, что некоторые автопроизводители не заинтересованы в подобных вещах, будь то CarPlay или Android Auto.

Однако Porsche и Aston Martin заинтересованы. Обе марки ранее объявили о сотрудничестве для CarPlay следующего поколения на будущих транспортных средствах. Кроме того, мы все еще ждем новостей от других автопроизводителей. Нет конкретного срока, когда все это начнется, но как только мы узнаем, вы узнаете.

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