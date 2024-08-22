Самый удивительный автомобильный кладбище, который ты когда-либо видел, выставлен на аукцион.

Коллекция Руди Кляйна содержит множество уникальных автомобилей, включая купе Mercedes-Benz 500 K до войны. Теперь она выставлена на продажу.

Кляйн начал бизнес по переработке металлолома в конце 1960-х годов, сосредотачиваясь на европейских автомобилях.

Он также приобрел несколько автомобилей для своей личной коллекции, большинство из которых оставались незамеченными десятилетиями.

Мы видели немало изношенных классических автомобилей на аукционе, но не уверены, было ли что-то подобное этому. В октябре RM Sotheby's проведет аукцион Коллекции Руди Кляйна, одного из самых впечатляющих "автомобильных кладбищ" на планете.

Коллекция не была секретом, но лишь немногие когда-либо ступали на эту территорию в Лос-Анджелесе. Да, это технически кладбище - Руди Кляйн иммигрировал в США в 1950-е годы и в конечном итоге начал перерабатывать металлолом европейских автомобилей. Короче говоря, он добился успеха, и все вышло настолько далеко, что у него накопилась целая куча интересных деталей автомобилей, плюс достаточно наличных средств для приобретения некоторых хороших экземпляров. Он скончался в 2001 году, и с тех пор его семья сохранила это место в том виде, в котором оно находилось. Они держали людей подальше, пока все автомобили терпеливо ждали либо восстановления, либо уничтожения.

Среди буквально стопок Porsche 356, нескольких Lamborghini Miura и рядов автозапчастей находятся редкие Mercedes 300 SL и несколько уникальных автомобилей, включая удивительный Mercedes-Benz до войны. RM Sotheby's еще не объявили полные детали, но предварительные анонсы до сих пор не оставляют равнодушными. Вот краткий обзор.

1935 Mercedes-Benz 500 K 'Caracciola' Special Coupe от Sindelfingen

Мы предполагаем, что это будет главное событие на аукционе. Это уникальный автомобиль, описанный RM Sotheby's как "один из самых известных автомобилей Mercedes-Benz до войны".

1955 Mercedes-Brez 300 SL 'Alloy' Gullwing

Представлен как один из 29 сплавных Gullwing, и единственный, покрашенный в черный цвет.

1957 Mercedes-Benz 300 SL Roadster

Этот ранний родстер имел красный цвет кузова с кремовым интерьером с завода и оборудован колесами Rudge.

1939 Horch 855 Special Roadster

По данным RM Sotheby's, это единственный сохранившийся 855. Его история включает время, проведенное в музеях, и немного голливудского блеска как шоу-кара для фотосъемок в 1950-х годах.

1967 Iso Grifo A3/L Spider Prototype от Bertone

Еще один уникальный автомобиль в коллекции, единственный выпущенный кабриолет Grifo.

1961 Porsche 356 B 1600 'Twin-Grille' Roadster от d'leteren

Среди множества Porsche 356, которые мы видим на фотографиях из коллекции, считается, что этот проехал всего 600 миль.

"Обнаружение скрытого Mercedes 500K или Alloy Gullwing - это история, которая привлекает всех, не только автомобильных энтузиастов", - сказал Кэри Аль, эксперт по автомобилям в RM Sotheby's. "То, что собрал здесь Кляйн, уникально, и мы знаем, что многие из этих автомобилей будут жить долго, запуская новые проекты или сохраняясь в своем первоначальном состоянии. Это действительно захватывающая возможность для коллекционеров, и здесь нет предела возможностям этой коллекции".