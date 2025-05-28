MG HS прогревается! К модельному ряду присоединяется новая гибридная модель Hybrid+ мощностью 221 л.с.

В прошлом году на рынок вышел последний MG HS с чисто бензиновым или гибридным двигателем на зарядке, а теперь к этому списку можно добавить полностью гибридную версию - новую Hybrid+.

Модель Hybrid+ доступна по цене от £28,995 в комплектации SE, что позволяет ей занять промежуточное положение между стандартным HS с чисто бензиновым двигателем за £25,995 и плагин-гибридом, стоимостью от £31,995. Как и два других типа двигателей, Hybrid+ также можно приобрести в более роскошной комплектации Trophy, стоимостью от £31,495.

Это означает, что HS Hybrid+ занимает позицию, близкую по цене к такому же по размеру Dacia Bigster Hybrid 155. Однако в полностью гибридной версии Bigster стоит £28,190, так что первый раунд достается румынскому автомобилю.

Как и в случае с бензиновым двигателем и PHEV, MG HS Hybrid+ оснащается турбированным 1,5-литровым бензиновым двигателем, однако полностью гибридная версия оснащена батареей емкостью 1,8 кВтч (той же, что и в MG3 и ZS Hybrid+), передающей мощность в вспомогательный электрический двигатель мощностью 195 л.с. Общая мощность составляет 221 л.с. (значительно больше, чем у Dacia 153 л.с.), что помогает HS Hybrid+ разгоняться с нуля до 100 км/ч за 7,9 секунды. Также установлена двухскоростная автоматическая трансмиссия, которую мы впервые увидели на HS PHEV.

Экономия топлива, конечно, является ключевым аспектом для HS Hybrid+, и хотя она понятным образом ниже, чем у плагин-гибрида 564,9 миль на галлон, показатель полностью гибридной версии 51,3 миль на галлон заметно лучше, чем у чисто бензиновой версии 38,3 мили на галлон. Тем не менее, MG не может сравниться с впечатляющей экономией Bigster Hybrid 155, которая заявляет о 60,1 милях на галлон.