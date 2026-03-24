Mercedes-AMG GT Black Series возвращается: будет ещё более экстремальным

Mercedes-AMG готовит новое поколение GT Black Series, который будет конкурировать с Porsche GT3 RS. На этот раз разработчики решили пойти дальше простого вдохновения гоночными технологиями — будущий Black Series станет настоящей омологационной моделью с уникальным шасси и силовой установкой, отличающимися от серийного AMG GT.

В рамках презентации прототипов Black Series и GT3 представитель совета директоров Mercedes-AMG по производству Михаэль Шибе отметил: "We are developing the most extreme Black Series ever. At the same time, we want to set the next record-breaker in motorsport with the future GT3. It is our unambiguous commitment to maximum performance, a promise for the race track and the road alike."

Традиционно линейка Black Series известна своим экстремальным характером, однако в этот раз проект получил еще более выраженную гоночную направленность. Это подчеркивают такие детали, как пластиковые боковые стекла, вертикальный стеклоочиститель и центральная фиксация колес — решения, пришедшие напрямую из автоспорта.

В отличие от нынешнего AMG GT, построенного на платформе седанов Mercedes, новая версия Black Series сохранит специальное алюминиевое шасси, аналогичное предыдущим моделям GT. Это заметно по прототипу с увеличенной длиной капота и более вертикальным лобовым стеклом.

Под капотом новинки разместится фирменный V8 AMG, который также будет отличаться от двигателя текущего GT. В разработке используется усовершенствованная версия V8 с плоским коленчатым валом — такой агрегат вскоре появится и на других моделях AMG, например, CLE 63 S. Ожидается, что мощность двигателя превысит 800 л.с., что сделает его мощнее даже гибридного GT 63 S E Performance.

В дизайне будущей модели основные элементы, такие как фары и общая стилистика, будут напоминать дорожный GT. В то же время аэродинамический обвес станет настоящим воплощением гоночных технологий: "лебединое" крепление заднего антикрыла, агрессивный диффузор и уникальная задняя часть с усеченным окончанием.

Стоимость и сроки появления новой модели пока не раскрываются. Тем не менее, по предварительным оценкам, цена превысит £300,000 и, возможно, окажется выше, чем у гоночной версии GT3, для омологации которой и создается этот автомобиль.