Mercedes-AMG C63 с большой скидкой в Германии

Продажи AMG C63 стартовали в Германии в июне 2023 года по цене от €114 887 за седан. Прошло время, и в сентябре 2024 года цена увеличилась до €115 174. Или нет? На самом деле теперь автомобиль стал намного дешевле после того, как Mercedes перешел к более прозрачной стратегии ценообразования на внутреннем рынке. Теперь его можно приобрести за €105 960, что примерно соответствует стоимости BMW M3 Competition xDrive (€105 300).

Не так уж и необычно, когда производитель автомобилей указывает полную стоимость, а затем пытается привлечь вас с помощью крупной скидки. Mercedes делает это после перехода к модели розничной торговли в Германии. Больше нет доступных прайс-листов на сайте компании, поскольку автопроизводитель динамически корректирует цены в конфигураторе. Теперь клиент больше не может вести переговоры о конечной цене с дилером. Mercedes устанавливает цену, и этим все сказано.

Mercedes теперь продаёт автомобили напрямую покупателям, тем самым теоретически исключая опасения клиента о том, могли бы они получить лучшее предложение у дилера. Кирпично-мортельный магазин все также участвует в процессе, поскольку завершает сделку и получает фиксированную плату за каждый проданный автомобиль.

Немецкий бренд роскошных автомобилей отменил обычные PDF-прайс-листы в конце июля, и впредь будет часто корректировать цены и скидки на своем сайте. Сейчас седан AMG C63 стоит на €9 214 дешевле, что примерно $10 220 по текущему обменному курсу. Скидка еще больше в случае с седаном AMG C43, поскольку его цена сейчас составляет €74 136, что на €10 110 дешевле ($11 213).

Есть несколько C63 в наличии со значительными скидками, снижающими цену до уровня M3 xDrive. Однако это до применения любых применимых поощрений от дилеров BMW, поскольку баварцы пока не перешли к модели агентства. Это случится в 2026 году. BMW обещает, что "стандартное национальное ценообразование для идентичных моделей автомобилей обеспечит прозрачность ценообразования для клиентов".

Mercedes до сих пор не опубликовал данные о продажах AMG C63 на внутренних рынках, но было много неофициальных сообщений о том, что автомобиль не продается так хорошо. Трехлучевая звезда защитила свое решение перейти от восьмивального двигателя к подключаемому гибридному четырехцилиндровому. В интервью журналу Top Gear, генеральный директор AMG Михаэль Шибе заявил:

"Мы хотим быть очень, очень прогрессивными в технологиях. И мы убеждены в концепции гибридизации, мы останемся при четырехцилиндровом двигателе."

В прошлом месяце американский руководитель компании заявил, что люди примут AMG с четырьмя цилиндрами, как смартфоны, добавив, что "переходы всегда требуют времени, убеждения и опыта".

Это не значит, что восьмивальные двигатели мертвы. Mercedes недавно подтвердил планы запуска новых AMG с восьмицилиндровыми двигателями. Слухи говорят, что первым в списке стоит CLE63.

Тем временем легко понять, почему энтузиасты предпочтут M3 перед C63. Помимо более крупного двигателя внутреннего сгорания, он не имеет электрических частей, что делает его намного легче. Европейская версия спортивного седана BMW варианта Competition xDrive весит 3 924 фунта, поэтому он почти на 850 фунтов легче, чем AMG. M3 также предлагается в более дешевых конфигурациях со задним приводом, включая базовую модель с механической коробкой передач.

В Соединенных Штатах AMG C63 стоит от $85 050, что на $1 425 дороже, чем M3 Competition xDrive. Однако базовая M3 с механической коробкой передач дешевле - $77 175.